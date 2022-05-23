4 Ristoranti Alghero con Alessandro Borghese, ecco com’è andata: è andata in onda ieri la puntata di “4 Ristoranti“, il celebre show televisivo pensato e condotto da Chef Alessandro Borghese, che stavolta ha visto protagonisti quattro ristoranti di Alghero, l’incantevole città catalana del nord ovest della Sardegna.

Non solo le celebri spiagge di Alghero, non solo la celebre grotta di Nettuno, chi andrà in vacanza ad Alghero si annotti questi ristoranti, perché saranno assolutamente da provare, assicuratevi però di prenotare in anticipo, perché sarà molto difficile trovare posto all’ultimo. Ma andiamo con ordine.

Cosa è 4 Ristoranti:

Ormai lo conosciamo tutti, “4 ristoranti” è infatti uno dei format culinari più amati della televisione italiana, durante il quale quattro ristoratori della stessa zona geografica (una città, un compendio turistico, una regione) si sfidano per stabilire chi è il migliore in una determinata categoria.

Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre colleghi, i quali, accompagnati dallo chef Borghese, commentano menu, servizio e conto del ristorante che li ospita, dando un voto da 0 a 10 location. In più Chef Borghese da un voto extra a chi offrirà la sua migliore interpretazione di un piatto tipico deciso in anticipo. Ad Alghero questo piatto è “la paella“.

4 Ristoranti Alghero, i protagonisti:

Frontemare Beach Restaurant : locale che si trova in una posizione splendida, con la veranda direttamente sulla spiaggia del “Lido” di San Giovanni, a due passi dalla battigia, circondato dagli stabilimenti balneari. Il locale di Roberta è ha goduto del restyling di un architetto catalano per ricordare le ramblas di Barcellona. Anche la cucina punta molto sui piatti legati all’influenza gastronomica catalana, con un focus sui clienti celiaci . Indirizzo : via Lido n.2 (posizione e recensioni su Google Maps) Per prenotare : +39 079 952125

Musciora Alguer Restaurant : ristorante emergente di Alghero , nato da poco più di un anno, proprio durante il lockdown e finito subito in vetta a Tripadvisor per le eccellenti recensioni ottenute dai clienti. Il locale si trova a ridosso del centro storico e propone i piatti della tradizione catalana cittadina, rivisitati in chiave moderna . Qualche idea? La crema catalana 2.0, la copatza de peix cotta a bassa temperatura e i culurgiones alla catalana. Indirizzo : via Mazzini, 59 (posizione e recensioni su Google Maps) Per prenotare : +39 079 9737519 / +39 347 238 1561

Nautilus : è il mio ristorante preferito come location, si trova dentro le mura di Alghero , con una vista spettacolare sul porto, dove attraccano i pescherecci di uno dei soci del ristorante , che ogni giorno portano il pesce fresco che verrà poi servito a tavola. Non per nulla il locale predilige i prodotti a km0 per la sua offerta gastronomica, una cucina mediterranea dalle immancabili influenze catalane. Provate la paella con la fregola! Indirizzo : Forte della Maddalenetta, 4/A (posizione e recensioni su Google Maps) Per prenotare : +39 333 430 0979

Movida : ristorante nel centro di Alghero , anch'esso si trova negli antichi bastioni cittadini e si affaccia sul porto. La cucina di Daniele è tradizionale, semplice ma curata. Piatti da non perdere? Rana pescatrice alla catalana, polpo all'allada o spaghetti all'algherese. Indirizzo : Bastioni Magellano, 18 (posizione e recensioni su Google Maps) Per prenotare : +39 079 974589

: nel centro di , anch’esso si trova negli antichi bastioni cittadini e si affaccia sul porto. La cucina di Daniele è tradizionale, semplice ma curata. Piatti da non perdere? Rana pescatrice alla catalana, polpo all’allada o spaghetti all’algherese.

4 Ristoranti Alghero, vince Musciora:

Alla fine a vincere è il ristorante Musciora. Era un po’ il segreto di Pulcinella, visto che la notizia era trapelata già subito dopo la conclusione delle riprese.

Alessandro Borghese ha quindi premiato il ristorante gestito da Danilo Del Rio, sua anche la migliore interpretazione della paella con carne, verdure e frutti di mare.

4 Ristoranti in Sardegna, puntate:

Tutte le puntate nella nostra isola:

