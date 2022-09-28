Il panificio Porta è il miglior Street Food 2023 in Sardegna secondo il Gambero Rosso: è uscita la nuova guida del Gambero Rosso al miglior street food italiano, un settore che è uscito molto più maturo dalla crisi legata al Covid, andando ad assestarsi sulle proposte di qualità.

La tendenza nazionale e valida anche a livello regionale, con lo street food che ha saputo svilupparsi tra le antiche tradizioni gastronomiche italiane e i progetti più innovativi del settore, andando a raggiungere anche le zone sulla carta meno vocate.

Il miglior Street Food in Sardegna:

Bene, in Sardegna, lo street food migliore dell’anno è quello del panificio Porta, originario di Gonnosfanadiga, e celebre per il “panificio spettacolare” di via Mameli a Cagliari (vicino alla MEM). Imperdibili numerose proposte del panificio, con un menù pizze davvero spettacolare.

Tra i 473 indirizzi segnalati dalla guida “Street Food 2023” del Gambero Rosso in tutta Italia, ben 11 si trovano in Sardegna, grazie anche alla “new entry” della Prosciutteria Saint Miguel di Alghero.

E allora ecco tutti gli indirizzi con il miglior cibo di strada in Sardegna (in ordine geografico dal sud al nord dell’isola):

Porta 1918 a Cagliari ;

; La Mallicca a Cagliari ;

; Panino.eat a Cagliari

Gisa a Carloforte ;

; Cibum a Oristano ;

; Rosticceria Paninoteca F.lli Lai a Nuoro ;

; Milese ad Alghero ;

; Prosciutteria Saint Miguel ad Alghero ;

; Fainè Sassu a Sassari ;

; Mangatia a Sassari ;

; Sale & Pepe a Sassari .

Il miglior Street Food a Cagliari:

All’inizio della scorsa estate il Gambero Rosso ha anche pubblicato sul suo sito ufficiale un articolo dedicato al miglior cibo da strada a Cagliari. Perché no, per quanto li adori, non si vive di soli “Caddozzoni“.

E allora, per completezza di informazione per voi bongustai, ecco i migliori street fooder segnalati a Cagliari (sulla base delle rilevazioni dell’anno precedente):

Bento

Bombas

La Mallica

Panino.eat

Porta 1918

Sabores

Salsamenteria

