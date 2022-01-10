4 Ristoranti in Barbagia, vince il ristorante Abbamele di Mamoiada: è stata trasmessa ieri su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455, dove potete vedere anche le repliche), la puntata finale della nuova stagione della trasmissione “4 ristoranti” ideata e condotta dall’amatissimo chef Alessandro Borghese.

A scontrarsi 4 ristoranti della Barbagia, nel cuore della Sardegna, alla ricerca del titolo di “miglior ristorante delle vie dei pastori della Barbagia“. Il tutto con la speranza, da parte nostra e non solo, vista la collaborazione della “Fondazione Sardegna Film Commission” e della “Regione Autonoma della Sardegna“, che questa importante trasmissione televisiva attivi un vero e proprio turismo enogastronomico verso questi territori dell’interno, da parte che di chi verrà in Sardegna anche solo, in teoria, per andare al mare.

4 Ristoranti in Barbagia, locali partecipanti:

Ristorante Sant’Elene , a Dorgali : Lino, 64 anni, è figlio della tradizione sarda: madre pastora e padre agricoltore, è bisnipote di uno dei pastori più famosi della Barbagia . Cuoco da sempre, ha aperto il ristorante negli anni ‘80 insieme ai fratelli ai quali è legatissimo, e continua a gestirlo con tutta la famiglia. Lino è un pozzo di aneddoti, storie e rituali della vita pastorale perché ha letto tutto quello che si poteva leggere su pastori , tradizioni sarde e vita in transumanza. Ha anche ricercato antiche ricette dei pastori ormai in disuso e le ripropone in menù, perché l’attaccamento al territorio è per lui una priorità: facile capire come non ami le rivisitazioni dei piatti tipici. Il suo è un ristorante familiare con un’ampia sala che affaccia su una terrazza panoramica e con una mise en place semplice, ma curata. Gran parte dell’arredamento del locale è un omaggio a Salvatore Fancello, ceramista locale.

, a : Lino, 64 anni, è figlio della tradizione sarda: madre pastora e padre agricoltore, è bisnipote di uno dei più famosi della . Cuoco da sempre, ha aperto il negli anni ‘80 insieme ai fratelli ai quali è legatissimo, e continua a gestirlo con tutta la famiglia. Lino è un pozzo di aneddoti, storie e rituali della vita pastorale perché ha letto tutto quello che si poteva leggere su , tradizioni sarde e vita in transumanza. Ha anche ricercato antiche ricette dei ormai in disuso e le ripropone in menù, perché l’attaccamento al territorio è per lui una priorità: facile capire come non ami le rivisitazioni dei piatti tipici. Il suo è un familiare con un’ampia sala che affaccia su una terrazza panoramica e con una mise en place semplice, ma curata. Gran parte dell’arredamento del locale è un omaggio a Salvatore Fancello, ceramista locale. Abbamele Osteria , a Mamoiada : Mauro, 37 anni, è un barbaricino DOC che vive a Mamoiada , uno dei maggiori centri della pastorizia. È uno chef molto preparato che ha fatto esperienze lontano dalla Barbagia : prima nell’“altra Sardegna ”, la Costa Smeralda, e poi in Russia, dove proponeva piatti sardi, ma poi il richiamo della propria isola si è fatto troppo forte, “costringendolo” a tornare a casa. Pochi mesi fa ha aperto, nel centro del suo paese, un ristorante in cui rivisita i piatti della tradizione per trasportare la cucina sarda «oltre l’era dei nuraghi dritta nella contemporaneità»: e quindi il Pane Frattau diventa l’Ovo Frattau, l’agnello cuoce a bassa temperatura, la pecora la serve come tartare. Mauro vive la cultura pastorale ogni anno indossando con orgoglio la celebre maschera dei Mamuthones , legata proprio ai riti propiziatori per le greggi e il raccolto. Alle pareti, la maschera da Mamuthone di Mauro e immagini della tradizione agropastorale.

, a : Mauro, 37 anni, è un barbaricino DOC che vive a , uno dei maggiori centri della pastorizia. È uno chef molto preparato che ha fatto esperienze lontano dalla : prima nell’“altra ”, la Costa Smeralda, e poi in Russia, dove proponeva piatti sardi, ma poi il richiamo della propria isola si è fatto troppo forte, “costringendolo” a tornare a casa. Pochi mesi fa ha aperto, nel centro del suo paese, un in cui rivisita i piatti della tradizione per trasportare la cucina sarda «oltre l’era dei nuraghi dritta nella contemporaneità»: e quindi il Pane Frattau diventa l’Ovo Frattau, l’agnello cuoce a bassa temperatura, la pecora la serve come tartare. Mauro vive la cultura pastorale ogni anno indossando con orgoglio la celebre , legata proprio ai riti propiziatori per le greggi e il raccolto. Alle pareti, la maschera da Mamuthone di Mauro e immagini della tradizione agropastorale. Agriturismo Canales , a Dorgali : Giovanni (57 anni), detto Nanni, è divertente, spontaneo e, soprattutto, è un pastore da generazioni. La sua faccia e il suo accento marcato raccontano le transumanze, lunghe anche 6/7 mesi, che faceva con il padre e con il nonno. Nanni, però, ha deciso di evolversi: un giorno, mentre pascolava le pecore, ha visto dei tedeschi in canoa sul lago e ha deciso di aprire il suo agriturismo e di noleggiare canoe, senza nemmeno sapere nuotare. Lavora in cucina insieme alla moglie, alla quale è molto devoto: lui si occupa della carne e lei di tutto il resto. Nei piatti propone in maniera rigorosa la tradizione dei pastori e una cucina casalinga. Partecipa anche a corsi di aggiornamento, ad esempio, sulla cagliatura del formaggio e non ha mai smesso di occuparsi delle pecore e degli altri animali che alleva.

, a : Giovanni (57 anni), detto Nanni, è divertente, spontaneo e, soprattutto, è un pastore da generazioni. La sua faccia e il suo accento marcato raccontano le transumanze, lunghe anche 6/7 mesi, che faceva con il padre e con il nonno. Nanni, però, ha deciso di evolversi: un giorno, mentre pascolava le pecore, ha visto dei tedeschi in canoa sul lago e ha deciso di aprire il suo agriturismo e di noleggiare canoe, senza nemmeno sapere nuotare. Lavora in cucina insieme alla moglie, alla quale è molto devoto: lui si occupa della carne e lei di tutto il resto. Nei piatti propone in maniera rigorosa la tradizione dei e una cucina casalinga. Partecipa anche a corsi di aggiornamento, ad esempio, sulla cagliatura del formaggio e non ha mai smesso di occuparsi delle pecore e degli altri animali che alleva. Agriturismo Su Pinnettu, a Olzai : il 30enne Federico è un cuoco e si definisce un “pastore moderno”. Nipote di pastori , ha abbandonato Cagliari e si è laureato in Agraria con la chiara intenzione di tornare a Olzai , paese in provincia di Nuoro, punto privilegiato della transumanza e paese dei nonni al quale sente di appartenere davvero. Per lui «la pastorizia e la pecora devono svecchiarsi», ed è proprio quello che ha fatto, attualizzando la tradizione per “venderla” al meglio: la sala principale del ristorante , infatti, è dentro a un pinnettu ricostruito, il rifugio dove i pastori dormivano e trasformavano il latte, e ha reso contemporanea anche la cucina, inserendo piatti come il capretto alla birra. Il ristorante si trova alle porte di Olzai , nella località Badu ‘e Carru, sperduto in mezzo al verde. Due sale: una ricavata appunto dentro al pinnettu, staccata dal corpo centrale del ristorante ; un’altra più moderna, pensata per i matrimoni e le feste, accanto alle

La formula e lo special dedicato al Pane Frattau:

Anche stavolta, i quattro ristoratori in gara sono stati chiamati a votare – con un punteggio da 0 a 10 – location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la “Special“, che questa settimana ha avuti come protagonista il Pane Frattau, specialità barbaricina.

Il miglior ristorante delle vie dei pastori della Barbagia:

In palio per il vincitore l’ambitissimo titolo di “miglior ristorante delle vie dei pastori della Barbagia” e un contributo economico da investire nella propria attività. Bene, a vincere il titolo è stato Mauro con la sua Abbamele Osteria.

Trovate sul sito ufficiale di 4 ristoranti, le foto più belle della puntata dedicata alla ristorazione d’eccellenza in Barbagia.

4 Ristoranti in Sardegna:

E’ la terza volta che 4 Ristoranti arriva in Sardegna, ecco come sono andate le scorse puntate girate nella nostra isola:

La domanda è, che fine ha fatto la puntata girata ad Alghero?

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.