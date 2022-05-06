Weekend 6, 7 e 8 maggio 2022 in Sardegna: Ecco sagre, eventi e concerti da non perdere!

Eventi del 6, 7 e 8 maggio 2022 in Sardegna: dopo l’abbuffata di eventi dello scorso weekend, questo fine settimana è più calmo, ma non meno interessante, continuano infatti gli appuntamenti del periodo come la “Primavera nel cuore della Sardegna” che fa tappa a Villagrande Strisaili.

Ma è anche il weekend in cui comincia il Carnevale di Tempio, rinviato dallo scorso inverno a causa della pandemia. Grandi eventi anche ad Alghero, con tanti appuntamenti legati al vino.

Purtroppo però quest’anno il bel tempo si sta facendo un po’ attendere e, dopo una settimana primaverile, per questo weekend è previsto maltempo, con piogge diffuse e forti venti (è stato anche emesso un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico su Flumendosa, Flumineddu e Gallura per le giornate di venerdì e sabato).

Eventi rinviati:

Motivo per il quale due degli eventi più attesi sono stati già rinviati: Revivas al 4 e 5 giugno 2022 e il Borgo in mostra a Modolo a data da definirsi. Non solo rinviato di una settimana, al 14 e 15 maggio 2022, anche l’appuntamento con “Monumenti Aperti” a Padria e Carbonia, mentre in serata ci arriva anche la notizia del rinvio della Sagra delle fragole di Alghero dall’8 al 15 maggio 2022.

Gli altri eventi sembrano al momento confermati (alle ore 21:00 di venerdì sera). Dopo questi importanti aggiornamenti, andiamo alla scoperta degli eventi in Sardegna del 6, 7 e 8 maggio 2022 .

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.

Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

