Incantos de Sardigna a Giave, ecco il programma completo di sabato 4 giugno 2022

Daniele Puddu 9 Maggio 2022
Incantos de Sardigna a Giave, programma 2022

Incantos de Sardigna a Giave, date e programma: tra gli eventi più interessanti di questa primavera in Sardegna, c’è anche la manifestazione “Incantos de Sardigna“, che si svolgerà nella giornata di sabato 4 giugno 2022 a Giave, piccolo comune del Meilogu, in provincia di Sassari.

La manifestazione, denominata “Festival delle tradizioni con maschere, canti e balli“, vede tra i suoi punti di forza proprio la sfilata delle maschere della tradizione barbaricina e non solo, oltre a esibizioni di gruppi folk, musica, balli e punti ristoro.

Programma Incantos de Sardigna, Giave:

Sabato, 4 giugno 2022:

  • dalle ore 18,00:
    • Boes e Merdules di Ottana
    • Sos Tumbarinos di Gavoi
    • Sos Colonganos di Austis
    • Scruzzonis di Siurgus Donigala
    • Gruppo folk San Pietro di Ittiri
    • Gruppo folk Arcidanese di San Nicolò Arcidano
    • Quartetto musicale con Nino Manca alla chitarra, Antonello Salis alla fisarmonica, roberto Murgia e Franco Figos alla voce.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Giave.

Dove si trova e come arrivare a Giave:

Giave si trova ai bordi della SS131, perciò è molto semplice da raggiungere. E’ subito dopo Bonorva venendo da sud. Attenzione agli autovelox sulla SS131.

