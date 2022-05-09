Incantos de Sardigna a Giave, ecco il programma completo di sabato 4 giugno 2022
Incantos de Sardigna a Giave, date e programma: tra gli eventi più interessanti di questa primavera in Sardegna, c’è anche la manifestazione “Incantos de Sardigna“, che si svolgerà nella giornata di sabato 4 giugno 2022 a Giave, piccolo comune del Meilogu, in provincia di Sassari.
La manifestazione, denominata “Festival delle tradizioni con maschere, canti e balli“, vede tra i suoi punti di forza proprio la sfilata delle maschere della tradizione barbaricina e non solo, oltre a esibizioni di gruppi folk, musica, balli e punti ristoro.
Programma Incantos de Sardigna, Giave:
Sabato, 4 giugno 2022:
- dalle ore 18,00:
- Boes e Merdules di Ottana
- Sos Tumbarinos di Gavoi
- Sos Colonganos di Austis
- Scruzzonis di Siurgus Donigala
- Gruppo folk San Pietro di Ittiri
- Gruppo folk Arcidanese di San Nicolò Arcidano
- Quartetto musicale con Nino Manca alla chitarra, Antonello Salis alla fisarmonica, roberto Murgia e Franco Figos alla voce.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Giave.
Dove si trova e come arrivare a Giave:
Giave si trova ai bordi della SS131, perciò è molto semplice da raggiungere. E’ subito dopo Bonorva venendo da sud. Attenzione agli autovelox sulla SS131.
