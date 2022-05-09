Incantos de Sardigna a Giave, date e programma: tra gli eventi più interessanti di questa primavera in Sardegna, c’è anche la manifestazione “Incantos de Sardigna“, che si svolgerà nella giornata di sabato 4 giugno 2022 a Giave, piccolo comune del Meilogu, in provincia di Sassari.

La manifestazione, denominata “Festival delle tradizioni con maschere, canti e balli“, vede tra i suoi punti di forza proprio la sfilata delle maschere della tradizione barbaricina e non solo, oltre a esibizioni di gruppi folk, musica, balli e punti ristoro.

Programma Incantos de Sardigna, Giave:

Sabato, 4 giugno 2022:

dalle ore 18,00: Boes e Merdules di Ottana Sos Tumbarinos di Gavoi Sos Colonganos di Austis Scruzzonis di Siurgus Donigala Gruppo folk San Pietro di Ittiri Gruppo folk Arcidanese di San Nicolò Arcidano Quartetto musicale con Nino Manca alla chitarra, Antonello Salis alla fisarmonica, roberto Murgia e Franco Figos alla voce.



Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Giave.

Dove si trova e come arrivare a Giave:

Giave si trova ai bordi della SS131, perciò è molto semplice da raggiungere. E’ subito dopo Bonorva venendo da sud. Attenzione agli autovelox sulla SS131.

