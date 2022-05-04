Alghero DOC Weekend: tre giorni dedicati al vino, ecco il programma del 6, 7 e 8 maggio 2022!

Alghero DOC Weekend: se avevate già idea di recarvi ad Alghero nel prossimo weekend non potete perdervi un evento a carattere enogastronomico che si svolgerà nel corso del fine settimana nella città catalana. Stiamo parlando dell’ Alghero DOC Weekend, in programma all’Alguer dal 6 all’8 maggio 2022 !

Ma si cosa si tratta più precisamente? Di un fine settimana di eventi, degustazioni e visite alle cantine del territorio di Alghero ideato e organizzato dal Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc insieme al Consorzio Turistico Riviera del Corallo Alghero e altre realtà locali. Ricordo che il Consorzio di Tutela dei Vini di Alghero nasce nel 2007 per promuovere e tutelare la DOC “Alghero”, il cui disciplinare è stato approvato nel 1995.

In programma ci sono degustazioni, wining tour, wine bus, visite alle cantine, musica dal vivo, masterclass e workshop. Inoltre, durante l’intero weekend, una selezione di bar, locali e ristoranti proporrà menù a tema con abbinamenti d’eccezione con l’Alghero Doc.

Programma Alghero DOC Weekend:

Giovedì, 5 maggio 2022 – Anteprima:

Inaugurazione del press tour dedicato alla stampa nazionale.

Venerdì, 6 maggio 2022:

ANNULLATO CAUSA PIOGGIA ore 17,30 – Centro storico di Alghero – Friday Wine Tour : degustazione itinerante che porterà a conoscere vini del territorio e bellezze architettoniche della città con l’accompagnamento musicale itinerante della Six Brass Band (collettivo funky in azione dalle 19,00 presso Piazza Pino Piras) e lo spettacolo del coro Lo Frontuni, coro originalissimo che proporrà un’esibizione memorabile di canti in algherese, abbinando voci maschili e femminili, dalle 20,30 presso la chiesa di San Francesco. Costo ticket 15 euro , che comprende: 1 kit bicchiere + sacchettina Alghero DOC Weekend 4 consumazioni da utilizzare per 4 assaggi nelle isole del vino

ore 19,00 – Istituto Alberghiero IPSAR di Alghero – Masterclass Alghero Doc: degustazione di 5 etichette di punta del terroir. Costo ticket 20 euro (solo 20 posti disponibili)

Sabato, 7 maggio 2022:

ore 10,30 – Sala Convegni della Fondazione Alghero – Workshop “Un turismo Doc” : si rifletterà sulle prospettive di sviluppo del settore legando turismo e vino.

– : si rifletterà sulle prospettive di sviluppo del settore legando turismo e vino. dalle 14,30 alle 18,30 – Wine Bus Tour : uno speciale autobus accompagnerà gli interessati a visitare le cantine del territorio. Due gli itinerari che toccheranno tutte le cantine aderenti all’iniziativa (Azienda Agricola Ledà, Cantina Santa Maria La Palma , Gabriele Palmas, Sella e Mosca , Tenute Delogu). Costo 30 euro , che comprende: Viaggio in bus (partenza dal Piazzale della Pace ad Alghero ) Ingresso presso 3 cantine Degustazione di 2 vini per ogni cantina

: uno speciale autobus accompagnerà gli interessati a visitare le cantine del territorio. Due gli itinerari che toccheranno tutte le cantine aderenti all’iniziativa (Azienda Agricola Ledà, Cantina , Gabriele Palmas, , Tenute Delogu). , che comprende: ore 17,30 – Centro storico di Alghero – Saturday Wine Tour , animato dalle 19 dalla musica itinerante della Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra (orchestra jazz anni 20-30, partenza alle 19.00 da Piazza Pino Piras) e con l’esibizione – dalle 20.30 presso la chiesa San Francesco- del Coro Villassunta Baratz, impegnato con un’emozionante proposta di canti sardi. Costo ticket 15 euro , che comprende: 1 kit bicchiere + sacchettina Alghero DOC Weekend 4 consumazioni da utilizzare per 4 assaggi nelle isole del vino

– , animato dalle 19 dalla musica itinerante della Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra (orchestra jazz anni 20-30, partenza alle 19.00 da Piazza Pino Piras) e con l’esibizione – dalle 20.30 presso la chiesa San Francesco- del Coro Villassunta Baratz, impegnato con un’emozionante proposta di canti sardi. , che comprende:

Domenica, 8 maggio 2022:

dalle ore 09,30 alle 14,30 – Wine Bus tour con due nuovi itinerari inediti presso le aziende vitivinicole del Consorzio Alghero DOC. Costo 30 euro , che comprende: Viaggio in bus (partenza dal Piazzale della Pace ad Alghero ) Ingresso presso 3 cantine Degustazione di 2 vini per ogni cantina

con due nuovi itinerari inediti presso le aziende vitivinicole del Consorzio DOC. , che comprende:

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

L’Alghero Doc Weekend è un evento a cura di Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc insieme al Consorzio Turistico Riviera del Corallo Alghero, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, il patrocinio del Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, l’istituto Ipsar Alberghiero di Alghero, Confcommercio-Fipe, Centro Commerciale Naturale “Al Centro Storico”. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli.

In particolare vi consigliamo una consultazione del sito ufficiale dell’evento, dove si potranno prenotare le varie esperienze.

