Borgo in Mostra a Modolo: ecco il programma completo del 25 e 26 giugno 2022!

Borgo in Mostra a Modolo: adesso è ufficiale, dopo il rinvio dei primi di maggio, l’attesa manifestazione “Borgo in mostra” a Modolo si svolgerà il 25 e 26 giugno 2022 .

Modolo è un piccolo borgo di circa 150 abitanti che si trova in provincia di Oristano, ai lati della SS128 bis, che collega Bosa e Macomer. Quasi inalterato il programma dell’evento, che nasce per mostrare ai visitatori tutto ciò che il paese ha da offrire.

All’appuntamento partecipano tanti hobbisti, artigiani, artisti e produttori dell’agro alimentare provenienti da tutta la Sardegna. Imperdibili le degustazioni dell’ottima malvasia locale, i punti ristoro a base di prodotti locali aperti per pranzo e cena, la sfilata delle maschere tradizionali della Barbagia e la tanta musica live.

Programma Borgo in mostra, Modolo:

Sabato, 25 giugno 2022:

ore 12:00 – Apertura stand

ore 17,00 – I Barbaridicoli itineranti

itineranti ore 18,00 – Esibizione del coro polifonico “Città di Macomer”

ore 19,00 – Funky jazz orchestra con la sua celebre esibizione musicale itinerante

con la sua celebre esibizione musicale itinerante ore 20,00 – Piazza dei Caduti – Musica live con la “Cris band“

con la “Cris band“ ore 22,00 – Piazza dei Caduti – Dj set con “Dj Tribe“

Domenica, 26 giugno 2022:

ore 12:00 – Apertura stand

ore 16,00 – Balli sardi itineranti con Guido Vercellino all’organetto

con Guido Vercellino all’organetto ore 18,00 – Sfilata delle maschere tradizionali : Mamuthones e Issohadores di Mamoiada (gruppo “Pro loco“) Sos Thurpos di Orotelli Sos Tumbarinos di Gavoi S’Attitidu di Bosa , ass. Karrasegare Osinku Sos Corriolos di Neoneli

: ore 20,00 – Piazza dei Caduti – Musica live con la “Cris band“

In entrambe le giornate: musica itinerante per tutto il giorno nel centro del paese con Angela, Gio Gas, Pino Piu e Dj Tribe.

Dove dormire a Modolo:

Grazie anche alla sua vicinanza a Bosa, a Modolo sono disponibili diverse strutture ricettive, per chi volesse passare l’intero weekend nel borgo. Conviene però prenotare subito, prima che le camere finiscano!

Ricordo che Modolo fa parte delle “Città dell’olio“, delle “Città del vino” e dell’associazione dei “Borghi autentici d’Italia“.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Consultate la pagina Facebook del Comune di Modolo.

Dove si trova e come arrivare a Modolo:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: