Festa Nostra Signora del Regno Ardara, ecco il programma 2024: si volgerà l’ 8, 9 e 10 maggio 2024 l’importante festa religiosa di “Nostra Signora del Regno” a Ardara, borgo del “Capo di sopra” che ebbe una grande importanza in epoca Giudicale (fu una delle dimore fisse dei Giudici di Torres e degli organi governativi). Scopriamone assieme il programma religioso e civile.

Nel programma civile spiccano il concerto di Davide Van de Sfroos nella serata di giovedì e i cantadores a chiterra più il gruppo A Ballare la sera successiva.

Programma Festa Nostra Signora del Regno 2024, Ardara:

Martedì, 7 maggio 2024:

ore 15:00 – Giardino scuole elementari – Radici per terra e testa verso il cielo, piantumazione dell’albero del comitato 2224

Mercoledì, 8 maggio 2024 – Su Pe’pperu :

ore 17:00 – Rosaio e supplica

ore 17:30 – Vespri cantati

ore 18:00 – Santa Messa capitolare

ore 21:00 – Mauro Salis show

ore 22:00 – Imprentas , con il coro Stellaria se Santu Nigola di Brunella e Lucia Budroni

Giovedì, 9 maggio 2024 – Sa Festa Majore :

ore 08:30 : Santa Messa Sveglia in musica per le vie del paese con la banda Santa Cecilia di Ossi e il comitato di Nostra signora del regno

ore 09:00 – Processione della bandiera maggiore e delle bandiere e stendardi votivi per le vie del paese, accompagnati dalla banda musicale “Santa Cecilia” di Ossi, dal gruppo storico medievale di Ardara e dagli abiti tradizionali sardi con Angelo Sotgiu all’organetto

dalle ore 17:00 – Animazione e spettacolo per bambini

ore 18:00 – Santa Messa

ore 21:00 – Ruma , con Lavinia Mancusi e Mauro Menegazzi

a seguire – Live band

Venerdì, 10 maggio 2024 – Sa Festhighedda :

ore 11:00 – Santa Messa

dalle ore 21:00 – Cantadores a chiterra , partecipano Emanuele Bazzoni, Franco Figos e TGian daniele Calbini, accompagnati dalla chitarra di Nino Manca

ore 23:00 – Estrazione dei biglietti della lotteria

a seguire – Dj set

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook del comitati organizzatore.

Dove si trova Ardara e come arrivarci (cartina stradale):

Abbiamo centrato la cartina sulla basilica e santuario di Nostra Signora del Regno, inserite il vostro punto di partenza per vedervi consigliato il tragitto ottimale. Arrivare a Ardara è comunque molto facile, il paese si trova infatti ai bordi della della Sassari Olbia, a due passi anche dalla SS131. A questo proposito, quando vi metterete in marcia, fatte attenzione alle posizioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

