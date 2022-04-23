Presentato a Cagliari il Progetto GEO SARD GIS: è stato presentato mercoledì scorso a Cagliari, il progetto “Geo Sard Gis“, finanziato dalla “Fondazione di Sardegna” e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico culturale della Sardegna.

Aspetti centrali del progetto sono anche la fruizione in modo consapevole e sostenibile del territorio e la creazione dell’identità territoriale della popolazione locale.

Una web app gratuita per il turismo sostenibile:

Dal punto di vista pratico il progetto prevede la creazione di una web app gratuita, versatile, semplice e intuitiva per la promozione del territorio e la comprensione dello stretto legame esistente tra il patrimonio naturale e quello culturale. Scopo finale è la promozione di un turismo consapevole e sostenibile.

Articolazione del progetto, le tre fasi:

Il progetto prevede la raccolta di informazioni relative al patrimonio naturale e storico culturale dell’intera isola e verranno individuate delle aree che saranno soggette a degli approfondimenti. Il progetto è triennale e prevede la suddivisione della Sardegna in 3 settori: Sud, Centro e Nord. Ogni anno si lavorerà su un settore, secondo tre fasi:

Prima fase:

Da prima si provvederà, per ciascun settore, alla creazione di una banca dati relativa a:

elementi geodiversità e biodiversità e aree protette (parchi, SIC, ZPS, biotopi, etc…)

(parchi, SIC, ZPS, biotopi, etc…) siti minerari dismessi

siti archeologici

geositi

Seconda fase:

Successivamente i geositi verranno classificati in base a valori aggiuntivi e complementari come biodiversità, storia e cultura, stato di integrità, accessibilità e via dicendo.

Terza fase:

Da ultimo verranno individuati 4 o 5 siti meritevoli di ulteriormente approfondimento, ritenuti più rappresentativi per la metodologia di lavoro del progetto.

I protagonisti del progetto:

All’incontro coordinato dal presidente di Amici di Sardegna ONLUS prof. Roberto Copparoni sono intervenuti in rappresentanza dei vari associati:

Dott.ssa Barabara Aldighieri del CNR-IGAG di Milano;

del CNR-IGAG di Milano; Prof. Alberto Marini e la Dott. ssa Silvia Caredda dell’ APGS;

e la dell’ APGS; Prof. Augusto Montisci del Centro Servizi Ambiente Sardegna;

del Centro Servizi Ambiente Sardegna; Dott. ssa Rosaria Murru e il Dott. Vincenzo Satta di Amici di Sardegna ONLUS,

e il di Amici di Sardegna ONLUS, Roberta Manca dell’ASECON,

dell’ASECON, Dott. Pierfrancesco Boy del CAI Sezione di Cagliari.

Ha inoltre aderito al progetto, come partner aggiuntivo, il Comune di Capoterra.

Il progetto è finanziato dalla: