Alberto Angela, torna in Sardegna con “Ulisse”. In TV sabato 16 aprile 2022!
Alberto Angela, torna in Sardegna con “Ulisse”, in TV già sabato prossimo: esattamente, dopo tre anni Alberto Angela ritorna in Sardegna con la sua troupe. E se ricorderete senz’altro gli splendidi servizi andati in onda durante la puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori” dedicati alla Sardegna, stavolta le riprese girate nella nostra isola saranno protagoniste della trasmissione TV “Ulisse. il piacere della scoperta“, che andrà in onda sabato 16 aprile 2022, alle ore 21,15 su Rai1.
La puntata dedicata alla “Sardegna, l’isola che c’è“, una delle sole 6 in programma, sarà in larga parte dedicata ad un’isola più lontana dai classici itinerari turistici:
Un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore del cisto e dell’elicrisio. I segni delle tante civiltà che di volta in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla. Un’isola che è quasi un continente.
Le cineprese si sono mosse in questi giorni in diversi luoghi di grande effetto:
Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero, pre un racconto punteggiato da storie, tradizioni, leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso.
Tra le soste di Alberto Angela anche il suggestivo complesso nuragico di Santu Antine a Torralba, come raccontato sulla loro pagina Facebook dalla Cooperativa La Pintadera Complesso Archeologico Santu Antine che gestisce il prezioso sito archeologico. La foto copertina è presa da lì ed è stata scattata da Barbara Ledda.
Che Alberto Angela piaccia o meno, e devo dire che con il suo stile “slow” piace praticamente a tutti, la puntata sarà un’ottima vetrina pubblicitaria, proprio nel weekend pasquale, che segna tradizionalmente l’inizio della stagione turistica.
Da ultimo ricordo che la puntata può essere guardata anche in streaming su Rai Replay.
