Weekend 22, 23, 24 e 25 aprile 2022 in Sardegna: Ecco sagre, mostre ed eventi da non perdere!

Weekend 22, 23, 24 e 25 aprile 2022, eventi e sagre in Sardegna: lo scorso weekend, quello della Pasquetta, ha segnato il ritorno alla normalità anche in Sardegna, con tanti eventi, tante persone in giro e tanti sorrisi. Adesso, dopo due giorni di pioggia, ci apprestiamo a vivere un altro fine settimana soleggiato e all’insegna del divertimento con tante sagre e appuntamenti.

Ricordiamo ad esempio che ripartono i grandi eventi della stagione primaverile, come “Monumenti aperti” (a Iglesias sabato e domenica e a Tissi solo domenica, in occasione della sagra degli asparagi) e “Primavera nel cuore della Sardegna” (che parte da Girasole in Ogliastra).

Un fine settimana lungo, grazie alla “Festa della liberazione” che si festeggia il 25 aprile, data che quest’anno cade di lunedì. A tal proposito vi ricordiamo tutti i ponti primaverili del 2002 in Italia.

E allora scopriamo assieme cosa fare in Sardegna da oggi a lunedì, con gli eventi da non perdere nel weekend del 22, 23, 24 e 25 aprile 2022 in Sardegna . Ricordo invece che sono stati chiusi nel frattempo i giardini dei tulipani.

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tissi (solo domenica) e Iglesias – Monumenti aperti 2022 – 23 e 24 aprile 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Perché anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione!