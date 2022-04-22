Gianna Nannini in concerto ad Alghero nell’estate 2022: se questa estate volete vedere dei concerti di rilievo, il nostro consiglio è di andare in vacanza ad Alghero. Nell’estate 2022 infatti, nella Riviera del Corallo, non si saranno solo da godere le indimenticabili spiagge di Alghero, ma sta venendo organizzato un cartellone di concerti invidiabile. L’ultima ufficialità riguarda il nome di Gianna Nannini, la rocker toscana si esibirà infatti all’arena Maria Pia nella serata di mercoledì 24 agosto 2022, con il suo “Gianna Nannini, tour Estate 2022“.

Gianna Nannini nasce a Siena il 14 giugno del 1956 e venne lanciata dalla mitica Mara Maionchi a “Un disco per l’estate 1974“. Ricordiamo tutti singoli storici come “America” o “Fotoromanza“, oltre ai tanti successi degli ultimi anni, sempre caratterizzati dalla sua grande grinta ed energia.

Biglietti concerto Gianna Nanni ad Alghero:

I biglietti sono disponibili dalle ore 18,00 di oggi – 22 aprile 2022 – sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e TicketOne. Ecco i prezzi:

Prezzo gradinata : 63.50 euro;

: 63.50 euro; Prezzo parterre in piedi: 50 euro comprensivi di diritti di prevendita.

Concerto Gianna Nannini ad Alghero, programma:

Mercoledì, 24 agosto 2022:

ore 21-30 Arena Maria Pia, Alghero – Concerto Gianna Nannini

B&B e camere a buon prezzo ad Alghero:

Il discorso è simile a quello che vi abbiamo già fatto in precedenza. Alghero è una città turistica con migliaia di posti letto, ma il concerto è ancora in alta stagione, perciò se volete passare qualche giorno nella città catalana prenotate adesso la vostra sistemazione in B&B, hotel o appartamento o sarà molto difficile trovar posto all’ultimo momento. Prenotando in anticipo, inoltre, sarà ancora possibile trovare camere a buon prezzo.

Concerti Estate 2022 ad Alghero:

Ecco i concerti di luglio e agosto 2022 ad Alghero (qui invece i concerti dell’estate in Sardegna):

30 luglio 2022 – Tananai + Villabanks per Abbabula Festival 2022 all’anfiteatro Maria Pia ad Alghero ;

+ per Abbabula Festival 2022 all’anfiteatro Maria Pia ad ; 4 agosto 2022 – Ernia per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di ; 6 agosto 2022 – Psicologi per “Abbabula“, presso l’Anfiteatro “Maria Pia” di Alghero ;

per “Abbabula“, presso l’Anfiteatro “Maria Pia” di ; 8 agosto 2022 – Irama , per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

, per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di ; 10 agosto 2022 – Madame , all’ “Alguer Summer Festival“, presso l’anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

, all’ “Alguer Summer Festival“, presso l’anfiteatro Maria Pia di ; 13 agosto 2022 – Litfiba , all’Arena Maria Pia di Alghero

, all’Arena Maria Pia di 16 agosto 2022 – Fabri Fibra all’ “ Alguer Summer Festival “, presso l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

all’ “ “, presso l’Anfiteatro Maria Pia di ; 20 agosto 2022 – Rkomi , all’anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

, all’anfiteatro Maria Pia di ; 24 agosto 2022 – Gianna Nannini , all’anfiteatro Maria Pia di Alghero ;

, all’anfiteatro Maria Pia di ; 26 agosto 2022 – Subsonica ad Alghero, all’ “AnnoZero Fest“, presso l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero;

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori dettagli sul concerto di Gianna Nannini ad Alghero, vi consigliamo di rivolgervi direttamente ai suoi organizzatori. L’evento è organizzato da Insula Events, con il supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, con l’attiva collaborazione di Sardegna Concerti e Friends and Partners.

Dove si trova l’arena Maria Pia di Alghero:

L’arena Maria Pia viene allestita durante l’estate di fronte all’inizio della celebre spiaggia di Maria Pia, alla periferia nord di Alghero. Piuttosto, se venite da fuori Alghero, occhio alle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

