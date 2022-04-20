Festa di San Cristoforo Martire 2022 a Montresta: ecco il programma del 27, 28 e 29 aprile 2022, con il concerto di Maria Luisa Congiu
Festa di San Cristoforo Martire 2022 a Montresta: si svolgeranno il 27, 28 e 29 aprile 2022 i festeggiamenti dedicati a San Cristoforo Martire a Montresta, piccolo comune della provincia di Oristano, a poca distanza da Bosa.
Nel programma civile, organizzato con la classica suddivisione in tre serate – una dedicata al ballo (di solito il liscio, in questo caso il più moderno con il reggaeton), una alla musica e una alla commedia in limba – , spicca il concerto di Maria Luisa Congiu.
Festeggiamenti religiosi e civili:
Dal 19 al 27 aprile 2022:
- ore 17,00 – Novena in onore di San Cristoforo
Mercoledì, 27 aprile 2022:
- ore 17,00 – Vespri solenni e Santa Messa
- ore 21,30 – Spettacolo musicale Quiero Reggaeton
Giovedì, 28 aprile 2022:
- ore 9,00 – Messa nella vecchia chiesa
- ore 10,30 – Messa solenne cantata da “Su Concordu de Nostra Signora de su Rosariu de Sennariolo“
- ore 21,00 – Maria Luisa Congiu e Luciano Pigliaru in concerto
Venerdì, 29 aprile 2022:
- ore 10,30 – Messa con scambio delle bandiere
- ore 21,00 – Commedia prodotta dalla compagnia di Scano di Montiferro
Dove si trova Montresta e come arrivarci (cartina stradale):
