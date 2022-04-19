Subsonica in concerto ad Alghero il 26 agosto 2022: si arricchisce di un nuovo grande evento il calendario di concerti della Riviera del Corallo. Dopo i già annunciati tour d’addio dei Litfiba, il concerto di Fabri Fibra, Rkomi, Madame, Irama e tanti altri, arrivano adesso anche i Subsonica, che si esibiranno all’arena di Maria Pia di Alghero il 26 agosto 2022 per l’ “AnnoZero Fest” (trovi qui i concerti dell’estate in Sardegna).

Il luogo del concerto peraltro è a due passi dall’inizio della celebre spiaggia di Maria Pia (qui trovate le spiagge più belle di Alghero).

I Subsonica si esibiranno quindi sul finire dell'estate con lo spettacolo "Atmosferico 2022", a venticinque anni dall'uscita del loro "Microchip Emozionale", uno dei lavori più rappresentativi della band, tour che ha già visto andare sold-out tutti gli appuntamenti al chiuso già celebrati questa primavera. Adesso finalmente si torna ai live all'aperto.

Biglietti Subsonica Alghero:

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12,00 giornata di domani – martedì, 20 aprile 2022 – sia offline che online sui circuiti Mailticket e Ticketone. Altrimenti ci potrà recare presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e in tutti i punti vendita Box Office della Sardegna.

Prezzo dei biglietti: 34,50 euro a persona.

Programma Concerto Subsonica:

Venerdì, 26 agosto 2022:

ore 21,30 – Arena Maria Pia – Concerto Subsonica

B&B e camere a buon prezzo ad Alghero:

Alghero è una città turistica con migliaia di posti letto, ma il concerto è ancora in alta stagione, perciò se volete passare qualche giorno nella città catalana prenotate adesso la vostra sistemazione in B&B, hotel o appartamento o sarà molto difficile trovar posto. Prenotando in anticipo inoltre sarà ancora possibile trovare camere a buon prezzo.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Il festival "AnnoZero Fest" è il primo evento dedicato alla musica organizzato dalla Roble Factory, in collaborazione con la Fondazione Alghero. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli o eventuali variazioni al programma.

Dove si trova l’arena Maria Pia ad Alghero:

