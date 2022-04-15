Eventi del 16, 17, 18 aprile 2022 in Sardegna: torna il nostro articolo sugli eventi del weekend in Sardegna in forma più estesa, quella cioè che divide gli appuntamenti principali per area geografica: nord, centro e sud Sardegna. Ciò grazie al gran fiorire di manifestazioni che avremo nel fine settima di Pasqua e Pasquetta 2022 (a partire dal Venerdì Santo): il 15, 16, 17, 18 aprile 2022 . Devo dire che è bello respirare nuovamente aria di normalità.

Si parte dai riti e dalle processioni della Settimana Santa, al ritorno dei grandi eventi di Pasquetta come la Sagra del torrone a Tonara, fino alle manifestazioni sportive di livello nazionale e agli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Ricordatevi, prima di partire, di visitare sempre i link fonte prima di partire (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo di eventi), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza.

Tutti gli eventi in Sardegna :

