Pasqua in musica e Pasquetta in mongolfiera a Pula: se avete scelto la località turistica di Pula, nel sud ovest della Sardegna, per uno “spring break” nel fine settimana di Pasqua, allora sappiate che l’amminitsrazione comunale ha organizzato per l’occasione una due giorni di appuntamenti.

Noi vi consigliamo anche i primi bagni di sole nelle spiagge della zona!

Programma Pasqua e Pasquetta a Pula:

Domenica, 17 aprile 2022:

ore 19,00 – Piazza del popolo – Pasqua in musica con Mister Fantasy e le migliori hits

Lunedì, 18 aprile 2022:

ore 18,30 – Piazza del Popolo – Festa con i Superanimatori tra giochi, musica e divertimento e una mongolfiera per immortalare il momento

Dove mangiare e dormire a Pula:

Sono numerose le strutture turistiche aperte per questo fine settimana che segnerà l’inizio della stagione turistica. E allora ecco:

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Comune di Pula.

Come arrivare a Pula (sud ovest Sardegna):

