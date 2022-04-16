Litfiba ad Alghero il 13 agosto 2022, per il tour d’addio. Biglietti in vendita da adesso!

Litfiba ad Alghero il 13 agosto 2022, per il loro tour d’addio: tutti noi che siamo cresciuti con la musica di una band temiamo questo momento, quello dell’addio, quello con il quale dopo tanti anni le star ci danno il saluto definitivo con l’ultimo live. Per fortuna spesso ci ripensano, anche se non sempre con i risultati attesi.

Oggi però siamo qui riuniti a celebrare il tour d’addio dei Litfiba, la mitica rock band fiorentina capitanata dall’istrionico, a dir poco, Piero Pelù. Un tour d’addio dopo 42 anni di rock. Il tour “L’ultimo girone” farà tappa ad Alghero, presso l’arena Maria Pia, vicina alla celebre spiaggia di Maria Pia, il 13 agosto 2022 .

Un tour d’addio, quello dei Litfiba, la band più apprezzata e longeva del panorama italiano. Un tour che in ogni singola tappa racconta quasi mezzo secolo di vita trascorsa a cantare e suonare sui palchi. Un “Ultimo Girone” in cui far emergere la sontuosa potenza del Diablo, l’impatto dei 17 re e lo spirito (libero) di una gruppo che della libertà, dell’impatto, della potenza dei suoi suoni, del cantato del suo frontman e del messaggio ha fatto un segno distintivo. Una festa itinerante, degna e potente conclusione della storia dei Litfiba.