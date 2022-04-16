Litfiba ad Alghero il 13 agosto 2022, per il tour d’addio. Biglietti in vendita da adesso!
Litfiba ad Alghero il 13 agosto 2022, per il loro tour d’addio: tutti noi che siamo cresciuti con la musica di una band temiamo questo momento, quello dell’addio, quello con il quale dopo tanti anni le star ci danno il saluto definitivo con l’ultimo live. Per fortuna spesso ci ripensano, anche se non sempre con i risultati attesi.
Oggi però siamo qui riuniti a celebrare il tour d’addio dei Litfiba, la mitica rock band fiorentina capitanata dall’istrionico, a dir poco, Piero Pelù. Un tour d’addio dopo 42 anni di rock. Il tour “L’ultimo girone” farà tappa ad Alghero, presso l’arena Maria Pia, vicina alla celebre spiaggia di Maria Pia, il 13 agosto 2022.
Un tour d’addio, quello dei Litfiba, la band più apprezzata e longeva del panorama italiano. Un tour che in ogni singola tappa racconta quasi mezzo secolo di vita trascorsa a cantare e suonare sui palchi. Un “Ultimo Girone” in cui far emergere la sontuosa potenza del Diablo, l’impatto dei 17 re e lo spirito (libero) di una gruppo che della libertà, dell’impatto, della potenza dei suoi suoni, del cantato del suo frontman e del messaggio ha fatto un segno distintivo. Una festa itinerante, degna e potente conclusione della storia dei Litfiba.
Piero Pelù peraltro è da sempre una grande amico della Sardegna, tanto da essere cittadino onorario di Oliena.
Biglietti concerto Litfiba Alghero:
I biglietti per il concerto sono disponibili a partire da adesso (dalle ore 10,00 di oggi 16 aprile 2022), sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket One.
- Prezzo gradinata: 63.50 euro comprensivi di diritti di prevendita;
- Prezzo parterre in piedi: 46 euro comprensivi di diritti di prevendita.
Programma concerto Litfiba Alghero:
Sabato, 13 agosto 2022:
- ore 21,00 – Arena Maria Pia ad Alghero – Concerto Litfiba
Line Up:
- Piero Pelù alla voce:
- Ghigo Renzulli alla chitarra,
- Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, un vero idolo in Sardegna, con oltre 60 date l’anno con il suo progetto “Ride Gorilla” (lo troverete anche a Pasqua al Corto Maltese, lungo la spiaggia del Poetto di Cagliari).
- Fabrizio “Simoncia” Simoncioni,
- Dado “Black Dado” Neri al basso.
Tappe ultimo tour Litfiba:
Dove dormire ad Alghero:
Alghero è una città turistica con migliaia di posti letto, ma il concerto è due giorni prima di Ferragosto, perciò se volete passare qualche giorno nella città catalana prenotate adesso o non troverete più posto.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di rivolgervi all’ufficio turistico di Alghero oppure a Insula Events e alla Fondazione Alghero che organizzano l’evento.
Dove si trova l’arena Maria Pia di Alghero:
L’arena Maria Pia viene allestita durante l’estate di fronte all’inizio della spiaggia di Maria Pia alla periferia nord di Alghero. Piuttosto, se venite da fuori Alghero, occhio alle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.
