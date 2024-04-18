Primavera nel cuore della Sardegna 2024, ecco tutte le date e il programma completo: è stato pubblicato il calendario ufficiale di una delle manifestazioni simbolo della primavera in Sardegna: la “Primavera nel Cuore della Sardegna“, che quest’anno si svolgerà dal 4 maggio al 30 giugno 2024 .

La manifestazione nata come “Primavera in Ogliastra” è l’alter ego primaverile di Autunno in Barbagia. Simile la formula, con i paesi del cuore della Sardegna, che offrono al pubblico il meglio delle proprie tradizioni e produzioni di qualità, differente l’area geografica, che passa dalla Barbagia alle regioni storiche di Marghine, Planargia, Ogliastra e Baronia.

Un appuntamento lungo due mesi alla scoperta di storia, arte, folklore, artigianato ed enogastronomia in uno scenario dai paesaggi indimenticabili.

Immersi nell’incantevole paesaggio della nostra Isola, tra il verde dell’interno e il turchese della costa, potremo vivere un’esperienza di intense emozioni, accompagnati dalla bellezza della natura, che si mostra in Primavera nelle sue vesti più affascinanti.

Ben 14 i paesi partecipanti divisi in 9 weekend, inalterati rispetto allo scorso anno, anche se quest’anno l’inizio manifestazione slitta da fine aprile a inizio maggio, per finire all’inizio dell’estate.

Tanti i cambiamenti in calendario rispetto allo scorso anno, come spesso capita a questa manifestazione, per la quali non raro assistere a un bel rimescolamento dei borghi partecipanti. Rientrano Baunei in Ogliastra e Sindia nel Marghine, entra per la prima volta Irgoli in Baronia, mentre escono Orosei, Lodé, Tertenia e Loceri (quest’ultimo dato come annullato dopo un’inziale disponibilità a partecipare). Molti anche i movimenti di data.

Primavera nel cuore della Sardegna, calendario 2024:

Aggiorneremo l’articolo con i programmi degli eventi in ogni singolo borgo non appena ci saranno comunicati o verranno comunque diffusi al pubblico. Al momento tutti i programmi linkati sotto fanno riferimento allo scorso anno. Il calendario è passibile di ulteriori modifiche.

Maggio 2024:

4 e 5 maggio 2024 : Girasole ( AGGIORNATO 2024 ) Siniscola ( AGGIORNATO 2024 )

: 18 e 19 maggio 2024 : Silanus ( ANNULLATA ) Triei ( AGGIORNATO 2024 )

: 25 e 26 maggio 2024 : Bosa ( AGGIORNATO 2024 ) Lotzorai ( AGGIORNATO 2024 )

Giugno 2024:

1 e 2 giugno 2024 : Osini ( AGGIORNATO 2024 )

: 8 e 9 giugno 2024 : Baunei ( AGGIORNATO 2024 )

: 15 e 16 giugno 2024 : Bari Sardo ( AGGIORNATO 2024 ) Irgoli ( AGGIORNATO 2024 ) Lei ( AGGIORNATO 2024 )

: 22 e 23 giugno 2024 : Sindia ( AGGIORNATO 2024 ) Villagrande Strisaili ( AGGIORNATO 2024 )

: 29 e 30 giugno 2024 : Lanusei ( AGGIORNATO 2024 )

