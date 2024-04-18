Weekend 19, 20, 21 aprile 2024, eventi in Sardegna questo fine settimana: buongiorno e buon weekend a tutti, che sarà caratterizzato da un’insolito fresco e da tanto vento, in attenuazione nella giornata di domenica. Ma quello che ci apprestiamo a vivere è un fine settimana molto bello e molto intenso dal punto di vista degli eventi e delle sagre, che ci accompagnerà verso la festività del 25 aprile (giovedì), a Sa die de Sa Sardigna (domenica 28 aprile) e poi fino a mercoledì 1° maggio!

E allora andiamo subito ai nostri consigli su cosa fare in Sardegna, partiamo dagli appuntamenti enogastronomici e dal sud Sardegna, a Cagliari infatti appuntamento con “Vini sotto le stelle“, festa del vino anche a Serdiana con il “Serdiana Wine Festival“, mentre a Masainas sarà la volta della “Sagra del carciofo“. Poco più a nord, a Ussaramanna è molto atteso l’appuntamento con il “Festival delle erbe spontanee“, mentre più a est, a Villaputzu, ecco la prima edizione della festa della birra.

Nel centro Sardegna da non perdere invece una nuova edizione di “Muristenes in Beranu” al santuario di San Serafino di Ghilarza, mentre a Magomadas è la volta di “Come già est.. fattu“. E se a Bosa si inaugura la stagione turistica, nella vicina Sindia è la volta dell’Ardia in onore dei SS. Giorgio, Raffaele e Isidoro. Sempre in provincia di Nuoro, a Lodè seconda tappa di “Foreste Aperte nel parco di Tepilora“.

Tanti gli eventi anche nel nord Sardegna come la “Sagra dell’asparago” di Tissi, “Beranu in Tula” a Tula appunto, “Assazza su Meo” a Olmedo, “Bitt’un vinu in Trinitai” a Trinità d’Agultu e la grande fiera di Ozieri.

A completare questo importante weekend tre avvenimenti sportivi come la “Corsa in rosa” a Sassari, dagli importanti aspetti solidaristici, il “Rally storico Costa Smeralda” e la partita di calcio contro la Juventus del Cagliari!

E se volete andare a mangiare fuori nel weekend, magari nelle nostre campagne, visto che il tempo ormai tende al bello stabile, vi ricordiamo l’elenco dei migliori agriturismi in Sardegna.

E allora scopriamo subito i programmi di sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 19, 20 e 21 aprile 2024 in Sardegna , per una navigazione più facile abbiamo diviso gli eventi per area geografica, scegliete pure quella/e di vostro maggiore gradimento tra l’elenco di link qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale Whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Tutti gli eventi sono stati inseriti gratuitamente, in base alle vostre segnalazioni e alle nostre ricerche sui social, l'ordine è geografico, alfabetico e per data. L'articolo è in aggiornamento fino a venerdì sera, inoltre abbiamo l'abitudine di seguire gli articoli ed aggiornarli in caso di novità.

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

ATTENZIONE : prima di mettersi in viaggio, consigliamo sempre di visitare il link fonte, per assicurarsi che non ci siano cambiamenti o rinvii, anche dell’ultimo minuto!

