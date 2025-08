Beranu in Buddusò 2024: torna nell’ultimo fine settimana di questo mese, il 27 e 28 aprile 2024 , l’appuntamento a Buddusò con l’evento “Beranu in Buddusò – Artes in Carrera“, occasione per conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e gli antichi mestieri del borgo.

Buddusò è infatti un paese di oltre 3600 nella regione storica del Monteacuto, in provincia di Sassari, famoso per il sughero e il granito, ma che su questo blog conosciamo per la manifestazione autunnale “Artes in Carrera“, per le speciali del “Rally Italia Sardegna” sul suo territorio e per l’importante nuraghe Noelle.

In programma tra le vie del centro ci sono le esposizioni delle arti e sapori del territorio, ma anche laboratori, visite guidate, mostre, animazione per bambini e tanta musica live. Spicca il concerto degli Istentales nella serata di sabato!

Programma Beranu in Buddusò:

Venerdì, 26 aprile 2024:

ore 18:30 – Centro culturale – Inaugurazione della mostra: “I dodici graffi” di Roberto Ziranu

Sabato, 27 aprile 2024:

Mattina:

dalle ore 10:00 alle 13:00 – Centro culturale – Apertura della mostra: “I dodici graffi” di Roberto Ziranu

Pomeriggio e sera:

dalle ore 15:00 alle 19:00 – Centro culturale – Apertura della mostra : “I dodici graffi” di Roberto Ziranu

: “I dodici graffi” di Roberto Ziranu dalle ore 17:00 – Centro storico – Expo produttori con promozioni, degustazioni e vendita dei prodotti del territorio, a cura dei produttori locali

con promozioni, degustazioni e vendita dei prodotti del territorio, a cura dei produttori locali ore 20:30 – Piazza Fumu – Concerto degli Istentales

Domenica, 28 aprile 2024:

Mattina:

dalle ore 10:00 – Centro storico – Expo produttori con promozioni, degustazioni e vendita dei prodotti del territorio, a cura dei produttori locali

con promozioni, degustazioni e vendita dei prodotti del territorio, a cura dei produttori locali dalle ore 10:00 alle 12:30 – Piazza Fumu – Passeggiate culturali con guida locale (ogni 30 minuti)

(ogni 30 minuti) dalle ore 10:00 alle 13:00 – Centro culturale – Apertura della mostra : “I dodici graffi” di Roberto Ziranu

: “I dodici graffi” di Roberto Ziranu ore 10:30 – Piazza Fumu – Vestizione del costume tradizionale di Buddusò

dalle ore 11:00 – Piazza Fumu – Esibizione del gruppo minifolk “Graziano Picoi Buddusò”

dalle ore 11:00 alle 13:00 : Centro storico – Musica itinerante per le vie del centro , partecipano: Coro Santa Nastasia di Buddusò Gruppo folk Sa Castanza Gruppo Amigos de Tradizione Soleandro Laboratori per bambini e adulti , con la ceramista Doriana Usai



Pomeriggio e sera:

dalle ore 15:00 alle 17:00 – Laboratori per bambini e adulti , con la ceramista Doriana Usai

, con la ceramista Doriana Usai dalle ore 15:00 alle 19:00 – Centro culturale – Apertura della mostra : “I dodici graffi” di Roberto Ziranu

: “I dodici graffi” di Roberto Ziranu dalle ore 16:00 alle 21:00 – Centro storico – Musica itinerante per le vie del centro , partecipano: Coro Donu Reale di Buddusò Gruppo “Antigas Serenadas” Maschere tradizionali “S’Ainu Orriadore” di Scano Montiferro Compagnia di teatro in strada Shedan Thater

, partecipano:

Dove dormire a Buddusò e dintorni:

Se volete partecipare a entrambe le giornate della manifestazione e se venite da lontano, potete decidere di dormire in paese. Noi vi consigliamo queste strutture ricettive, sia in paese che nei dintorni, prenotabili anche adesso online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni sull’evento invece, o anche per rimanere a conoscenza di eventuali cambiamenti al programma dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook dedicata.

Dove si trova e come arrivare a Buddusò:

