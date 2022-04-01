Sennori celebra i 50 anni del moscato DOC: grande festa questo weekend a Sennori, vicino Sassari, per festeggiare i 50 anni della denominazione di origine controllata di un vino dalle straordinarie qualità organolettiche e sensoriali: il Moscato di Sorso-Sennori DOC.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale di Sennori con la Camera di Commercio ,l’associazione “Città del Vino” e l’Associazione Turismo del Vino della Sardegna hanno organizzato una interessante 3 giorni di eventi tra convegni, trekking urbano, percorsi culturali e degustazioni.

Il programma che trovate qui sotto è stato aggiornato a seguito del maltempo previsto durante il weekend.

Programma festa per i 50 anni del moscato di Sennori:

Venerdì, 1 aprile 2022:

ore 17,00 – Centro Culturale Antonio Pazzola, Sennori – Convegno dal titolo: “Sulle strade del Moscato“, incontro a tu per tu con esperti e viticoltori, finalizzato a spaziare a trecentosessanta gradi su tutte le tematiche inerenti il prodotto, la coltivazione, la produzione e gli aspetti commerciali, nonché le potenzialità nel panorama nazionale ed internazionale.

Sabato, 2 aprile 2022:

ore 10,00 – Sala Consiliare di Sennori – Assemblea regionale Città del Vino , con la partecipazione del presidente Angelo Radica e del direttore Paolo Corbini, e la presidente associazione Turismo del Vino Sardegna , Roberta Porceddu.

ore 16,00 – Centro culturale Pazzola, Sennori: Svelamento targa celebrativa del 50enario del Moscato DOC Il trekking urbano si trasferisce nella galleria esterna Il percorso narrativo sarà trasformato in un racconto "in circolo"

ore 17,15 / ore 18,00 / ore 18,45 – Trekking urbano

a seguire – Centro culturale – Prima parte della visione del docufilm: “ Romangia , ricami di terra tra cielo e mare. Storie di vite: da ieri a oggi“, regia di Maria Paola Cordella

Se il meteo lo consentirà, sarà possibile acquistare e assaggiare i prodotti locali nell’area degustazioni & street Food: “Dalla vigna al bicchiere: assaggi e chiacchiere coi produttori“. Si potrà anche visitare il percorso “Nuda Terra” in via Dante Alighieri, lungo il quale le suggestive immagini di Davide Virdis, racconteranno tanti suggestivi dettagli del moscato e del suo habitat.

Fuori percorso, in Casa Sisini, saranno allestite le “Diaproiezioni”, immagini antiche su antichi supporti.

Domenica, 3 aprile 2022:

ore 10,00 / ore 10,45 / ore 11,30 / ore 15,00 / ore 15,45 – Il trekking urbano si trasferirà nella galleria esterna al Centro culturale Pazzola e il percorso narrativo sarà trasformato in un racconto “in circolo”

Per info, aggiornamenti e prenotazioni:

Per info e prenotazioni sul convegno: 338 8526049.

Per info e prenotazioni sul percorso narrativo: anonimartijana@gmail.com 327 796 4205.



Dove si trova e come arrivare a Sennori:

Sennori si trova nella regione storica della Romangia, nel nord ovest della Sardegna e a pochi chilometri da Sassari. Eccovi la mappa di “Google maps”, inserite il vostro punto di partenza e vi verrà mostrato il percorso più breve per arrivare a destinazione.

