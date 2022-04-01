Moscato Sorso-Sennori: 50 anni di DOC. Ecco il programma dell’1, 2 e 3 aprile 2022!
Sennori celebra i 50 anni del moscato DOC: grande festa questo weekend a Sennori, vicino Sassari, per festeggiare i 50 anni della denominazione di origine controllata di un vino dalle straordinarie qualità organolettiche e sensoriali: il Moscato di Sorso-Sennori DOC.
Per l’occasione, l’Amministrazione comunale di Sennori con la Camera di Commercio ,l’associazione “Città del Vino” e l’Associazione Turismo del Vino della Sardegna hanno organizzato una interessante 3 giorni di eventi tra convegni, trekking urbano, percorsi culturali e degustazioni.
Il programma che trovate qui sotto è stato aggiornato a seguito del maltempo previsto durante il weekend.
Programma festa per i 50 anni del moscato di Sennori:
Venerdì, 1 aprile 2022:
- ore 17,00 – Centro Culturale Antonio Pazzola, Sennori – Convegno dal titolo: “Sulle strade del Moscato“, incontro a tu per tu con esperti e viticoltori, finalizzato a spaziare a trecentosessanta gradi su tutte le tematiche inerenti il prodotto, la coltivazione, la produzione e gli aspetti commerciali, nonché le potenzialità nel panorama nazionale ed internazionale.
Sabato, 2 aprile 2022:
- ore 10,00 – Sala Consiliare di Sennori – Assemblea regionale Città del Vino, con la partecipazione del presidente Angelo Radica e del direttore Paolo Corbini, e la presidente associazione Turismo del Vino Sardegna, Roberta Porceddu.
- ore 16,00 – Centro culturale Pazzola, Sennori:
- Svelamento targa celebrativa del 50enario del Moscato DOC
- Il trekking urbano si trasferisce nella galleria esterna
- Il percorso narrativo sarà trasformato in un racconto “in circolo”
- ore 17,15 / ore 18,00 / ore 18,45 – Trekking urbano
- a seguire – Centro culturale – Prima parte della visione del docufilm: “Romangia, ricami di terra tra cielo e mare. Storie di vite: da ieri a oggi“, regia di Maria Paola Cordella
Se il meteo lo consentirà, sarà possibile acquistare e assaggiare i prodotti locali nell’area degustazioni & street Food: “Dalla vigna al bicchiere: assaggi e chiacchiere coi produttori“. Si potrà anche visitare il percorso “Nuda Terra” in via Dante Alighieri, lungo il quale le suggestive immagini di Davide Virdis, racconteranno tanti suggestivi dettagli del moscato e del suo habitat.
Fuori percorso, in Casa Sisini, saranno allestite le “Diaproiezioni”, immagini antiche su antichi supporti.
Domenica, 3 aprile 2022:
- ore 10,00 / ore 10,45 / ore 11,30 / ore 15,00 / ore 15,45 – Il trekking urbano si trasferirà nella galleria esterna al Centro culturale Pazzola e il percorso narrativo sarà trasformato in un racconto “in circolo”
Per info, aggiornamenti e prenotazioni:
- Per info e prenotazioni sul convegno:
- 338 8526049.
- Per info e prenotazioni sul percorso narrativo:
- anonimartijana@gmail.com
- 327 796 4205.
Dove si trova e come arrivare a Sennori:
Sennori si trova nella regione storica della Romangia, nel nord ovest della Sardegna e a pochi chilometri da Sassari. Eccovi la mappa di “Google maps”, inserite il vostro punto di partenza e vi verrà mostrato il percorso più breve per arrivare a destinazione.
Noi vi consigliamo anche di dare un’occhiata all’elenco delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.
