Elisa in concerto a Olbia il 27 agosto 2022, ecco tutti i dettagli!

Elisa in concerto a Olbia il 27 agosto 2022: proprio così, Elisa ha annunciato le 30 date del suo grande tour italiano, che prevede anche una data in Sardegna. La cantautrice friulana si esibirà infatti a Olbia sul finire dell’estate, il 27 agosto 2022 presso l’Olbia Arena, con il suo “Back to the future live tour”.

Elisa, nominata dall’Onu quale primo alleato della campagna “SDG Action” sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, contribuirà all’opera di sensibilizzazione su queste tematiche attraverso un tour ambientalista. Il tour è infatti anche legato al progetto “Music For The Planet“, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. Insomma sarà una grande festa in musica della sostenibilità.

Non solo impegno a sensibilizzare, ma un impegno concreto a ridurre l’impatto sul pianeta del proprio tour. Come? Ad esempio riducendo l’impatto ambientale degli spostamenti, che vuol dire meno tir, ma anche maggior utilizzo di servizi e professionalità presenti nelle città che ospitano i concerti.

Tutti aspetti che per la tappa in terra sarda acquistano ancora più centralità, vista la necessità di viaggiare giocoforza in aereo o nave.

Tutte le date del tour di Elisa:

28 giugno 2022 – Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno 2022 – Nichelino (To) (Piemonte) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio 2022 – Genova (Liguria) – Parco degli Erzelli

3 luglio 2022 – Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio 2022 – Bard (Ao) (Valle D’aosta) – Forte

8 luglio 2022 – Campania

10 luglio 2022 – Pistoia (Toscana) – Piazza Duomo

12 luglio 2022 – Bologna (Emilia) – Sequoie Music Park

15 luglio 2022 – Cattolica (Rn) (Romagna) – Arena della Regina

16 luglio 2022 – Fermo (Marche) – Piazza del Popolo

18 luglio 2022 – Umbria

20 luglio 2022 – Vasto (Ch) (Abruzzo) – Area Eventi Aqualand

Aqualand 21 luglio 2022 – Molise

23 luglio 2022 – Lecce (Puglia) – Piazza Libertini

24 luglio 2022 – Molfetta (Ba) (Puglia) – Banchina San Domenico

27 luglio 2022 – Matera (Basilicata) – Cava del Sole

29 luglio 2022 – Follonica (Gr) (Toscana) – Parco Centrale

31 luglio 2022 – Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto 2022 – Treviso (Veneto) – Arena Della Marca

4 agosto 2022 – Palmanova (Ud) (Friuli) – Piazza Grande

6 agosto 2022 – Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) – Foci del Sarca

25 agosto 2022 – Castiglioncello (Li) (Toscana) – Castello Pasquini

27 agosto 2022 – Olbia ( Sardegna ) – Olbia Arena

1 settembre 2022 – Agrigento (Sicilia) – Valle dei Templi

3 settembre 2022 – Siracusa (Sicilia) – Teatro Greco

5 settembre 2022 – Taormina (Sicilia) – Teatro Antico

7 settembre 2022 – Roccella Jonica (Rc) (Calabria) – Teatro Al Castello

11 settembre 2022 – Milano (Lombardia)

13 settembre 2022 – Milano (Lombardia)

14 settembre 2022 – Milano (Lombardia)

17 settembre 2022 – Pisa (Toscana) – Piazza Dei Cavalieri

21 settembre 2022 – Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre 2022 – Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre 2022 – Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

Biglietti Tour Elisa 2022, prezzo e dove acquistarli:

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se per la data di Olbia si pagherà e quanto, non abbiamo neanche i prezzi dei biglietti delle altre località per fare un paragone. Seguite però questo link per rimanere aggiornati in tempo reale.

Programma Concerto Elisa Olbia 2022:

Sabato, 27 agosto 2022:

ore 21,00 – Olbia Arena – Concerto Elisa

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare la pagina Facebook turistica di Olbia e quella ufficiale della cantante triestina.

Hotel, B&B e camere rimaste a Olbia:

Il 27 agosto 2022 è ancora alta stagione, sebbene ormai dopo il ferragosto i numeri comincino a calare, significa che se non prenotate per tempo sarà molto difficile trovare una camera libera a Olbia.

Dove si trova e come arrivare a Olbia:

Olbia è il centro principale della Gallura, nel nord est della Sardegna. Arrivarci è molto facile, dal centro e dal sud dell’isola attraverso la SS131 DCN (dalla SS131 ci si innesta nella SS131 DCN all’altezza di Abbasanta) o la SS125 Orientale Sarda, dal nord ovest della Sardegna invece consigliamo la SS729 Sassari-Olbia. Mi raccomando, mentre vi recate al concerto, occhio alle postazioni degli autovelox in Sardegna.

