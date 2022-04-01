Weekend 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna: da oggi cominciano a essere fortemente ridotte le restrizioni anti Covid, ciò permetterà di vivere in maniera più serena anche gli eventi, che stanno ricominciando in tutta la Sardegna, malgrado il maltempo per questo fine settimana preveda un ultimo colpo di coda dell’inverno.

E allora, in attesa dei weekend di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, che saranno letteralmente zeppi di eventi, incominciamo a vedere cosa fare in Sardegna domani e dopo domani. Di seguito trovate gli eventi da non perdere nel weekend del 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna .

Ricordatevi, prima di mettervi in viaggio di visitare sempre i link fonte presente in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti”), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza in tempo. Vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna.

Turri – Sagra dello Zafferano 2022 a Turri – 3 aprile 2022:

Dall’autunno alla primavera, la causa la sappiamo tutti, l’importante è che torni “sagra” dello zafferano di Turri!

Nurachi – Frituras 2022 a Nurachi – 3 aprile 2022:

Rinviata dal carnevale a causa della pandemia, torna la grande festa delle fritture carnevalesche, per gli amanti di golosità e divertimento.

Sennori – Festa per i 50 anni del Moscato Sorso-Sennori DOC – 1, 2 e 3 aprile 2021:

Grande festa a Sennori per il mezzo secolo del Moscato di Sorso-Sennori DOC, il programma è stato aggiornato a seguito delle cattive previsioni meteo.

Olmedo – Butterfly House – dal 1 aprile 2022:

Riapre l’amata casa delle farfalle alle porte di Alghero riapre nel primo weekend di Alghero, in seguito, quando farà più caldo, si potranno sfruttare anche le piscine e i gazebo!

Pimentel – Il Giardino di Lù – in corso, fino al 28 maggio 2022:

Il giardino dei tulipani di Pimentel è qualcosa di unico, una madre che trasforma lo strazio e il dolore per la perdita della giovane figlia, in aiuto al prossimo. Il ricavato infatti andrà in beneficenza alla ricerca sul tumore ovarico. Prenotazione consigliata, specie nel weekend.

Turri – Tulipani in Sardegna – in corso, fino al 5 giugno 2022:

Il giardino dei Tulipani di Turri, che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta la Sardegna.

Olbia – Jurassic Expo in Tour arriva a Olbia – in corso,fino al 3 aprile 2022:

Evento dedicato agli amanti a chi ha visto 200 volte Jurassik park. Una mostra che ospita fossili e riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri giganteschi, alcuni dei quali sono interattivi. Prenotazione consigliata.

Carbonia – Circo Rinaldo Orfei a Carbonia – dal 1 all’11 aprile 2022:

Torna il circo a Carbonia, con uno spettacolo che prevede anche l’utilizzo di animali, soprattutto elefanti e uccelli di vario tipo.

Mandas – Trenino Verde della Sardegna – in corso, fino a dicembre 2022:

Sono riprese anche le corse del Trenino Verde della Sardegna, lo scorso weekend vi parlammo delle corse in partenza da Mandas, adesso abbiamo il calendario su tutte le linee fino a dicembre 2022! Prenotazione obbligatoria.

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Perché anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione!

Cagliari – Mostra: “Misurare l’infinto, mostra su Galileo Galilei” – in corso, fino al 12 giugno 2022:

Per gli amanti della scienza, Galileo Galilei fu uno dei campioni del “metodo scientifico” quando ancora per difendere le proprie idee si rischiava letteralmente la vita. Dovette abiurare le sue idee davanti alla Santa Inquisizione, che non tollerava l’ipotesi che la Terra potesse girare attorno al Sole.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!