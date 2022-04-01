Weekend 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna: Ecco sagre, mostre ed eventi da non perdere!

Daniele Puddu 1 Aprile 2022
Sagre ed eventi del 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna

Weekend 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna: da oggi cominciano a essere fortemente ridotte le restrizioni anti Covid, ciò permetterà di vivere in maniera più serena anche gli eventi, che stanno ricominciando in tutta la Sardegna, malgrado il maltempo per questo fine settimana preveda un ultimo colpo di coda dell’inverno.

E allora, in attesa dei weekend di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, che saranno letteralmente zeppi di eventi, incominciamo a vedere cosa fare in Sardegna domani e dopo domani. Di seguito trovate gli  eventi da non perdere nel weekend del 2 e 3 aprile 2022 in Sardegna.

Ricordatevi, prima di mettervi in viaggio di visitare sempre i link fonte presente in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti”), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza in tempo. Vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna.

TurriSagra dello Zafferano 2022 a Turri3 aprile 2022:

Sagra Zafferano Turri 2022, date e locandina

Dall’autunno alla primavera, la causa la sappiamo tutti, l’importante è che torni “sagra” dello zafferano di Turri!

Nurachi Frituras 2022 a Nurachi 3 aprile 2022:

Frituras 2022 a Nurachi, ecco date e manifesto

Rinviata dal carnevale a causa della pandemia, torna la grande festa delle fritture carnevalesche, per gli amanti di golosità e divertimento.

Sennori Festa per i 50 anni del Moscato Sorso-Sennori DOC1, 2 e 3 aprile 2021:

Festa dei 50 anni del moscato Sorso-Sennori DOC

Grande festa a Sennori per il mezzo secolo del Moscato di Sorso-Sennori DOC, il programma è stato aggiornato a seguito delle cattive previsioni meteo.

OlmedoButterfly Housedal 1 aprile 2022:

Farfalla alla butterfly house di Olmedo

Riapre l’amata casa delle farfalle alle porte di Alghero riapre nel primo weekend di Alghero, in seguito, quando farà più caldo, si potranno sfruttare anche le piscine e i gazebo!

PimentelIl Giardino di Lùin corso, fino al 28 maggio 2022:

Il giardino di Lù a Pimentel

Il giardino dei tulipani di Pimentel è qualcosa di unico, una madre che trasforma lo strazio e il dolore per la perdita della giovane figlia, in aiuto al prossimo. Il ricavato infatti andrà in beneficenza alla ricerca sul tumore ovarico. Prenotazione consigliata, specie nel weekend.

TurriTulipani in Sardegnain corso, fino al 5 giugno 2022:

Tulipani di Sardegna a Turri

Il giardino dei Tulipani di Turri, che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta la Sardegna.

OlbiaJurassic Expo in Tour arriva a Olbiain corso,fino al 3 aprile 2022:

Jurassik Parx Expo 2022 a Olbia

Evento dedicato agli amanti a chi ha visto 200 volte Jurassik park. Una mostra che ospita fossili e riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri giganteschi, alcuni dei quali sono interattivi. Prenotazione consigliata.

CarboniaCirco Rinaldo Orfei a Carbonia dal 1 all’11 aprile 2022:

Circo Rinaldo Orfei in Sardegna

Torna il circo a Carbonia, con uno spettacolo che prevede anche l’utilizzo di animali, soprattutto elefanti e uccelli di vario tipo.

MandasTrenino Verde della Sardegnain corso, fino a dicembre 2022:

trenino-verde-sardegna

Sono riprese anche le corse del Trenino Verde della Sardegna, lo scorso weekend vi parlammo delle corse in partenza da Mandas, adesso abbiamo il calendario su tutte le linee fino a dicembre 2022! Prenotazione obbligatoria.

Tutta la SardegnaI 30 agriturismi migliori della Sardegnain corso, tutto l’anno:

Porcetto arrosto in un agriturismo della Sardegna

Perché anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione!

CagliariMostra: “Misurare l’infinto, mostra su Galileo Galilei”in corso, fino al 12 giugno 2022:

Mostra Galileo Galilei a Cagliari

Per gli amanti della scienza, Galileo Galilei fu uno dei campioni del “metodo scientifico” quando ancora per difendere le proprie idee si rischiava letteralmente la vita. Dovette abiurare le sue idee davanti alla Santa Inquisizione, che non tollerava l’ipotesi che la Terra potesse girare attorno al Sole.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!