Concerti in Sardegna 2022: dalla primavera hanno cominciato a fiorire gli eventi in Sardegna, che ripartono alla grande dopo due anni di stop e difficoltà, per una programmazione che sarà imponente soprattutto nei mesi estivi. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono i concerti da non perdere in Sardegna nel 2022 , ce ne sono per tutti i gusti: dal jazz alla world music, dal blues al rock, dalla musica metal al pop, dai cantautori ai grandi artisti della scena nazionale e internazionale, dalla musica disco anni’80 ai dj del momento.

Tra i grandi nomi attesi e già confermati ci sono Elisa, Blanco, Tiromancino, Irama, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Marracash, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Daniele Silvestri, Ludovico Einaudi, Ben Harper, Sodom, Marisa Monte, Dee Dee Bridgwater, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mikel, Gazebo, Den Harrow, Tracy Spencer.

E allora vediamo i concerti da non perdere mese per mese, considerate questo articolo in aggiornamento continuo, anzi potete inviarci le vostre segnalazioni per nuove date o eventuali cambiamenti o refusi a info@sardegnainblog.it oppure nella nostra pagina Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook.

Trovate maggiori info sugli eventi e sui biglietti cliccando sul nome di ogni artista.

Concerti di Ottobre 2022 in Sardegna:

Concerti di Dicembre 2022 in Sardegna:

4 novembre 2022: Nomadi in concerto in piazza Gallura a San Teodoro (gratuito);

5 novembre 2022: Malika Ayane in concerto in piazza Gallura a San Teodoro (gratuito);



Concerti di Dicembre 2022 in Sardegna:

02 dicembre 2022 – Daniele Silvestri al Teatro Massimo di Cagliari.

Concerti già fatti:

Concerti di Settembre 2022 in Sardegna:

Concerti di Agosto 2022 in Sardegna:

Concerti in Sardegna a Luglio 2022:

Concerti in Sardegna a Giugno 2022:

Concerti in Sardegna a Maggio 2022:

Concerti in Sardegna ad Aprile 2022:

15 aprile 2022 – Dee Dee Bridgewater al Teatro Massimo di Cagliari ;

al Teatro Massimo di ; 16 aprile 2022 – Thomc , per l’ “ Easter Festival 2022 ” a Santa Teresa Gallura ;

, per l’ “ ” a ; 17 aprile 2022 – Shiva Rhove , per l’ “ Easter Festival 2022 ” a Santa Teresa Gallura ;

, per l’ “ ” a ; 18 aprile 2022: Tiromancino , concerto gratuito per la “Pasquetta in musica” di Cannigione ; Il pagante , per l’ “ Easter Festival 2022 ” a Santa Teresa Gallura ; Piero Marras a Porto Torres per “Note sotto la Torre”;

28 aprile 2022 – Maria Luisa Congiu e Luciano Pigliaru per la “ Festa di San Cristoforo Martire ” a Montresta

per la “ ” a Montresta 29 aprile 2022: Antonella Ruggiero canta “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè a Cagliari Bresh + Alterego + altri al “Poetto Fest” di Quartu Sant’Elena

30 aprile 2022: Ambra Pintore e al suo quintetto, Pierpaolo Vacca, Tenore Su Remediu di Orosei, Orlando ed Eliseo Mascia, Bruno e Asael Camedda, Federico Marras Perantoni Trio con Maurizio Pulina e Alessandro Zolo, Buju Mannu con DJ di Isla Sound e Sista Namely Rossella Faa duo per “Non fermiamo la tradizione” per Sant’Efisio in piazza del Carmine a Cagliari Fred De Palma + Rosa Chemical + altri al “Poetto Fest” di Quartu Sant’Elena Antonella Ruggiero al Nuovo Teatro Comunale di Sassari ; Tredici Pietro + Forelock + Kapula + G.DJ + Acid Bass per il 1° maggio a Sassari (prima giornata) Maria Giovanna Cherchi con il suo “Sirena Tour 2022” a Mogoro



RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: