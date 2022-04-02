Concerti in Sardegna 2022, scopri adesso tutte le date da non perdere in estate e non solo!
Concerti in Sardegna 2022: dalla primavera hanno cominciato a fiorire gli eventi in Sardegna, che ripartono alla grande dopo due anni di stop e difficoltà, per una programmazione che sarà imponente soprattutto nei mesi estivi. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono i concerti da non perdere in Sardegna nel 2022, ce ne sono per tutti i gusti: dal jazz alla world music, dal blues al rock, dalla musica metal al pop, dai cantautori ai grandi artisti della scena nazionale e internazionale, dalla musica disco anni’80 ai dj del momento.
Tra i grandi nomi attesi e già confermati ci sono Elisa, Blanco, Tiromancino, Irama, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Marracash, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Daniele Silvestri, Ludovico Einaudi, Ben Harper, Sodom, Marisa Monte, Dee Dee Bridgwater, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mikel, Gazebo, Den Harrow, Tracy Spencer.
E allora vediamo i concerti da non perdere mese per mese, considerate questo articolo in aggiornamento continuo, anzi potete inviarci le vostre segnalazioni per nuove date o eventuali cambiamenti o refusi a info@sardegnainblog.it oppure nella nostra pagina Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook.
Trovate maggiori info sugli eventi e sui biglietti cliccando sul nome di ogni artista.
Concerti di Ottobre 2022 in Sardegna:
- 1 ottobre 2022:
- Mara Sattei per il “Sant Miquel Festival” ad Alghero (nord ovest Sardegna);
- Marvin e Prezioso per la Festa di Santa Vitalia a Serrenti (sud Sardegna);
- 2 ottobre 2022:
- Tazenda in concerto per la “Festa di Santa Greca” a Decimomannu (area metropolitana di Cagliari, sud Sardegna);
- Pippo Palmieri per la Festa di Santa Vitalia a Selegas (sud Sardegna);
- Maria Luisa Congiu per la Festa di Sant’Antonio da Padova a Padria (nord ovest Sardegna).
- 3 ottobre 2022:
- Gabry Ponte per la “Festa di Santa Greca a Decimomannu” (area metropolitana di Cagliari, sud Sardegna);
- Piero Marras per la Festa di San Francesco a Florinas (nord ovest Sardegna);
- Maria Giovanna Cherchi per la Festa di Santa Vitalia a Selegas (sud Sardegna);
- 4 ottobre 2022:
- Creedence Clearwater Revived in concerto per la Festa di San Francesco ad Aglientu (nord est Sardegna);
- Gaby Ponte per la Festa di San Francesco a Florinas (nord ovest Sardegna);
- 8 ottobre 2022:
- Alterego e Gabry Ponte per la Festa della Madonna delle Grazie a Siniscola (nord est Sardegna);
- 9 ottobre 2022:
- Maria Luisa Congiu per la Festa della Madonna delle Grazie a Siniscola (nord est Sardegna);
- 10 ottobre 2022:
- AlienCut + Scar & Manfree + DanyJeey per la Festa di Santa Vitalia a Villasor (sud Sardegna);
- Sud Sound System per la Festa della Madonna delle Grazie a Siniscola (nord est Sardegna);
- 14 ottobre 2022:
- I Nomadi in concerto per la Festa di San Daniele a Orani
- Gavino Murgia, Marcello Peghin, Alessandro Garau e Franco Melis per “Il suono dei nuraghi” a Isili;
- 15 ottobre 2022:
- Boro Boro + Vegas Jones e Rosa Chemical Show + Mask Dj per la festa patronale di Santa Teresa Gallura;
- Skar e Manfree + DanyJeey per la “Festa di San Daniele” a Orani;
- Pedras et sonus Jazz Festival a Mogoro e Curcuris;
- Maria Giovanna Cherchi in concerto per la Festa di Sant’Amatore a Gesico;
- 16 ottobre 2022:
- 21 ottobre 2022:
- 22 ottobre 2022:
- Yellowjackets all’anfiteatro comunale di Mogoro;
Concerti di Dicembre 2022 in Sardegna:
- 4 novembre 2022:
- Nomadi in concerto in piazza Gallura a San Teodoro (gratuito);
- 5 novembre 2022:
- Malika Ayane in concerto in piazza Gallura a San Teodoro (gratuito);
Concerti di Dicembre 2022 in Sardegna:
- 02 dicembre 2022 – Daniele Silvestri al Teatro Massimo di Cagliari.
Concerti già fatti:
Concerti di Settembre 2022 in Sardegna:
- 01 settembre 2022 – Nomadi a Cagliari, in concerto al parco della musica di Cagliari (sud Sardegna);
- 02 settembre 2022:
- Nomadi a Sant’Antioco, in concerto in piazza Aldo Moro a Sant’Antioco (sud ovest Sardegna);
- Sergio Caputo Trio al parco di Monteclaro di Cagliari (sud Sardegna);
- Platform Music Festival a Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- 03 settembre 2022 – Platform Music Festival a Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- 08 settembre 2022:
- The Kolors in tour con inizio alle ore 22:00 per la Festa di Santa Maria a Uta (area metropolitana di Cagliari);
- Francesco Gabbani in piazza Giubileo a Budoni (nord est Sardegna);
- PFM Premiata Forneria Marconi alle ore 22:00 per la Festa di Santa Maria a Serramanna (Medio Campidano);
- Emma Muscat & Gabry Ponte live per la “Festa Manna di Gaddura“, alle ore 22:00 in piazza Incoronazione a Luogosanto (nord Sardegna);
- Dolcenera + Gemelli Diversi + Dj Matrix alla “Festa della Beata Vergine della Difesa” a Stintino (nord ovest Sardegna);
- Alex Britti in piazza delle Poste alle ore 22.00 per la “Festa della Madonna di Seunis” a Thiesi (nord ovest Sardegna);
- 09 settembre 2022 – Fulminacci, Gaia, Mr Rain + opening Act all’ Alghero Music Spotlight (Day 1), presso l’anfteatro Maria Pia di Alghero (nord ovest Sardegna).
- 10 settembre 2022:
- Ariete, Venerus, Angelina Mango + opening Act all’ Alghero Music Spotlight (Day 2), presso l’anfteatro Maria Pia di Alghero (nord ovest Sardegna);
- Almamegretta in concerto alle ore 21:30 per la “Festa del mare” in piazza della Torre a Santa Lucia di Siniscola (nord est Sardegna).
11 settembre 2022 – LRdL, Ditonellapiaga, Caffellatte + opening Act all’ Alghero Music Spotlight (Day 3), presso l’anfteatro Maria Pia di Alghero (nord ovest Sardegna)– ANNULLATO;
- 14 settembre 2022:
- Giusy Ferreri per la “Festa di Sant’Elena Imperatrice” a Quartu Sant’Elena (area metropolitana di Cagliari);
- Gavino Murgia & DJ Gruff + Studio Murena per “Cagliari Dal Vivo” al Lazzaretto di Cagliari a Cagliari (sud Sardegna).
- 15 settembre 2022:
- Roberto Gatto feat Beatrice Gatto + Freak Motel per “Forma e poesia nel Jazz” al Lazzaretto di Cagliari (sud Sardegna).
- 16 settembre 2022:
- Piero Marras piano solo per l”Esperienze e Suoni d’Acqua Festival” sul lago di Gusana a Gavoi (centro Sardegna);
- Quintorigo + Enzo Favata 4tet per “Forma e poesia nel Jazz” al Lazzaretto di Cagliari (sud Sardegna);
Tazenda in concerto in piazza Piazza Monica Moretti a Sassari (nord ovest Sardegna)– ANNULLATO.
- 17 settembre 2022:
- Noemi per la “Festa patronale di Santa Maria della Neve” a Tanta di Lu Palu ad Arzachena (nord est Sardegna);
- Arisa per la “Festa di San Gavino Martire” allo Stadio comunale di Monti (nord est Sardegna);
- Anna Tatangelo per la “Festa di Sant’Andrea” in piazza Sant’Andrea ad Assemini (area metropolitana di Cagliari);
- Jake la Furia + Fargetta + Praci e Sgribaz + The Destino con Yacopo C per la Sagra della Beata Vergine del Rimedio a Ozieri (nord Sardegna);
- Tazenda in concerto per la “Festa di Santa Lucia” a San Nicolò Gerrei (sud Sardegna);
- Istentales in concerto per la “Festa di Santa Mariaquas” a Sardara (sud Sardegna);
- Matteo Leonetti in concerto per l’ “Iglesias Comics&Games 2022” in piazza Sella a Iglesias (sud ovest Sardegna);
- James Senese JNC + Jacopo Ferrazza per “Forma e poesia nel Jazz 2022” al Lazzaretto di Cagliari (sud Sardegna).
- 18 settembre 2022:
- Shade in concerto per la “Festa di Santa Vittoria” in piazza del Mercato a Sarroch (sud ovest Sardegna);
- Giorgio Vanni e Andrea Agresti in concerto con “La iena e il drago“ per l’ “Iglesias Comics&Games 2022” in piazza Sell a Iglesias (sud ovest Sardegna);
- Gavino Murgia duo live per l’ “Esperienze e Suoni d’Acqua Festival” sul lago di Gusana a Gavoi (centro Sardegna);
- Civello & Rita Marcotulli + F. Corrias&Sunflower per “Forma e poesia nel Jazz 2022” al parco di Monte Claro di Cagliari (sud Sardegna).
- 19 settembre 2022:
- Max Gazzé sul lungomare Sant’Elia a Cagliari (sud Sardegna);
- Il Pagante_dj set tour per la Festa di San Basilio Magno a Decimoputzu (sud Sardegna);
- Istentales in concerto per la “Festa di Santa Lucia” a San Nicolò Gerrei (sud Sardegna).
- 21 settembre 2022 – Sant’Elia Trap Night w/ Fratelli Banlieue – Sgribaz- Lucash – Praci – DJ Spoli – presenta Ruido per “Cagliari Dal Vivo” sul lungomare Sant’Elia a Cagliari (sud Sardegna).
- 22 settembre 2022 – Ivan Dalia piano solo per “Forma e poesia nel Jazz” al Lazzaretto di Cagliari (sud Sardegna).
- 29 settembre 2022 – Bandabardò & Cisco – Non fa paura Tour 2022 per “Cagliari Dal Vivo” al parco di Monteclaro a Cagliari (sud Sardegna).
- 30 settembre 2022 – Bandabardò e Cisco (voce storica dei Modena City Ramblers), alle ore 21:00 al Lo Quarter di Alghero (nord ovest Sardegna).
Concerti di Agosto 2022 in Sardegna:
- 02 agosto 2022:
- Jack La Furia per la festa di “Santa Maria degli Angeli” a Perfugas (nord ovest Sardegna)
- 03 agosto 2022:
- Ludovico Einaudi al Dromos Festival all’anfiteatro di Tharros di Cabras (in provincia di Oristano);
- 04 agosto 2022:
- Irene Grandi in “Io in Blues” per il festival “Musica sulle Bocche“, in piazza Comando a La Maddalena (nord est Sardegna)
- Ernia per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- Ludovico Einaudi al Dromos Festival all’anfiteatro di Tharros di Cabras (in provincia di Oristano);
- 05 agosto 2022:
- Irene Grandi + Simona Molinari per il “Rocce Rosse Blues” alle ore 21:30 nella Marina di Cardedu (Ogliastra);
- Ludovico Einaudi al Dromos Festival all’anfiteatro di Tharros di Cabras (in provincia di Oristano);
- Sarah Jane Morris 6et special guest Nick the Nightfly per la la rassegna “JazzAlguer” alle ore 21:30 al Lo Quarter di Alghero (Nord ovest Sardegna);
- 06 agosto 2022:
- Toquinho “50 anni di successi Tour 2022” alle ore 21:00 nel piazzale Amedeo Nazzari a Cagliari (sud Sardegna);
- Psicologi per “Abbabula“, presso l’Anfiteatro “Maria Pia” di Alghero;
- Dolcenera in concerto in via Sebastiano Satta a Irgoli (provincia di Nuoro);
- Grease, il celebre musical alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- Gavino Murgia Trio live in piazza Due palme a Palau (Gallura, nord est Sardegna);
- 07 agosto 2022:
- Loredana Berté Summer Tour 2022 in piazza Cossiga alle ore 22:00 a Golfo Aranci (nord est Sardegna);
- Tazenda per il Rocce Rosse Blues alle ore 21:30 nella Marina di Cardedu (Ogliastra);
- Franca Masu in piazza Due palme a Palau (Gallura, nord est Sardegna);
- 08 agosto 2022 – Irama, per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 09 agosto 2022:
- Ben Harper & The Innocent Criminals al Parco dei Suoni di Riola Sardo (in provincia di Oristano);
- Capo Plaza al Gate Sardinia di Budoni;
- 10 agosto 2022 – Madame, all’ “Alguer Summer Festival“, presso l’anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 12 agosto 2022:
- Afrojack + Elettra Miura Lamborghini + Lost Frequencies alla prima giornata dell’Arabax Music Festival, nel piazzale delle rocce rosse di Arbatax (Ogliastra, Sardegna centro orientale)
- Blanco al Red Valley Festival 2022 all’Olbia Arena di Olbia;
- Incognito, la band acid jazz in concerto per il “Dromos Festival” in piazza Stagno a Cabras (in provincia di Oristano);
- Notre Dame de Paris (1° spettacolo) alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- 13 agosto 2022:
- Martin Garrix al Red Valley Festival all’Olbia Arena di Olbia;
- Ghali + Achille Lauro alla seconda giornata dell’Arabax Music Festival, nel piazzale delle rocce rosse di Arbatax (Ogliastra, nella Sardegna centro orientale)
- Litfiba, all’Arena Maria Pia di Alghero;
- Notre Dame de Paris (2° spettacolo), il celebre musical alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- Aisha da “Amici” alle ore 22:00 in piazza due palme a Palau
- 14 agosto 2022:
- Dimitri Vegas & Like Mikel al Red Valley Festival all’Olbia Arena di Olbia;
- Deejay Time alla terza giornata dell’Arabax Music Festival, nel piazzale delle rocce rosse di Arbatax (Ogliastra, nella Sardegna centro orientale);
Notre Dame de Paris (3° spettacolo) il famoso musical alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);ANNULLATO
- 15 agosto 2022:
- Pinguini Tattici Nucleari + Fabri Fibra + Marracash al Red Valley Festival all’Olbia Arena di Olbia;
- Guè + 50 Cent alla quarta giornata dell’Arabax Music Festival, nel piazzale delle rocce rosse di Arbatax (Ogliastra, nella Sardegna centro orientale)
- 16 agosto 2022 – Fabri Fibra all’ “Alguer Summer Festival“, presso l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 18 agosto 2022:
- Mahmood, concerto gratuito allo stadio Monteponi di Iglesias (il concerto è gratuito, ma i biglietti precedentemente generati NON SARANNO VALIDI)
- “Aglientu Summer Blues Festival“, all’ anfiteatro comunale di Aglientu;
- 19 agosto 2022 – “Aglientu Summer Blues Festival“, all’ anfiteatro comunale di Aglientu;
- 20 agosto 2022:
- Guè Pequeno all’Opera Beach Arena al Poetto di Quartu Sant’Elena (sud Sardegna);
- Omar Pedrini + Il Klan per la Festa di Sant’Agostino ad Abbasanta (provincia di Oristano);
- Aglientu Summer Blues Festival, all’ anfiteatro comunale di Aglientu;
- Tazenda per la “Festa della Madonna del mare” a Magomadas (provincia di Oristano);
- Rkomi, all’anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 21 agosto 2022 – Piero Marras per la “Festa di Sant’Agostino” ad Abbasanta (provincia di Oristano);
- 22 agosto 2022 – Danilo Sacco per la Festa di San Lussorio a Nuraminis (sud Sardegna);
- 23 agosto 2022 – J-AX in piazza Giubileo con ingresso gratuito a Budoni (nord est Sardegna);
- 24 agosto 2022 – Gianna Nannini, all’anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 26 agosto 2022 – Subsonica ad Alghero, all’ “AnnoZero Fest“, presso l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero;
- 27 agosto 2022:
- Sodom al Rock ‘n Bol di Bolotana (in provincia di Nuoro);
- Elisa, alla Olbia Arena di Olbia;
- Alex Britti con il “Mojo Tour” in concerto per il “Dromos Festival” in piazza Barigadu a Neoneli (in provincia di Oristano);
- 28 agosto 2022 – Bianca Atzei in concerto a Pattada (nord est Sardegna).
Concerti in Sardegna a Luglio 2022:
- 01 luglio 2022 – Kinga Clyk per il “Sulky Jazz Festival 2022” a Cala Sapone, Sant’Antioco (sud ovest Sardegna);
- 03 luglio 2022 – Marco Ligabue in concerto alla festa patronale San Tommaso a Porto Pozzo frazione di Santa Teresa Gallura;
- 07 luglio 2022:
- Arisa in concerto presso il santuario di San San Costantino per la Festa di San Costantino a Pozzomaggiore;
- Tazenda in concerto in piazza Europa a Ollastra;
- 8 luglio 2022 – Gnola Blues Band feat. Fabio Marzaroli per il “Narcao Blues Festival 2022” in piazza Sella a Iglesias (sud ovest Sardegna);
- 09 luglio 2022:
- Johnson Righeira in piazza Moretti a cominciare dalle ore 21:00 a Sassari;
- Gianluca Grignani in tour in piazza Quintino Sella a Iglesias (sud ovest Sardegna);
- Tazenda in concerto in piazza Santa Barbra a Villasalto (nel Sarrabus-Gerrei, sud est della Sardegna)
- Gnola Blues Band feat. Fabio Marzaroli per il “Narcao Blues Festival 2022” al Parco San Leonardo a Perdaxius (sud ovest Sardegna);
- 11 luglio 2022 – Shade in concerto per la Festa di San Palmerio 2022 a Ghilarza (provincia di Oristano)
- 14 luglio 2022 – MAx LAzzarin Music per il “Narcao Blues Festival 2022” alla Cantina di Santadi (sud ovest Sardegna);
- 15 luglio 2022 – Alice canta Battiato al Parco dei Suoni di Riola Sardo (in provincia di Oristano);
- 16 luglio 2022:
- J-AX per l’Akenta Night alla discoteca Maden di Alghero;
- Le Vibrazioni in concerto alle ore 21:30 in piazza Brigata Sassari a Dolianova (Sud Sardegna);
- 18 luglio 2022 – The Kolors con il loro “Summer Tour 2022“, alle ore 22:00 a Simaxis (in provincia di Oristano);
- 20 luglio 2022:
- Dodi Battaglia, in tour con “Alla musica tour 2022“, per la festa patronale di Villaurbana (in provincia di Oristano);
N’famady Kouyaté+ Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers + Moonlight Benjamin al “Narcao Blues Festival 2022” in piazza Europa a Narcao (Sulcis, sud ovest Sardegna);
- 21 luglio 2022:
- Edoardo Bennato infine confermato al parco della Musica di Cagliari;
- Toby Lee + Samantha Fish al “Narcao Blues Festival 2022” in piazza Europa a Narcao (Sulcis, sud ovest Sardegna);
- 22 luglio 2022:
- Lil’Pin – Don Però – Baby Rich & Nuto – LAZZA ( Sirio Tour ) – Zona Trap – Mc Garghy Host all’ “Atlantide Music Festival” alla Fiera di Cagliari;
- Anders Osborne +
Carolyn WonderlandMatt Schofield al “Narcao Blues Festival 2022” in piazza Europa a Narcao (Sulcis, sud ovest Sardegna);
- 23 luglio 2022:
- Edoardo Bennato al Parco dei suoni di Riola Sardo (in provincia di Oristano);
- Mario Venuti in concerto con il suo Tropitalia tour alle ore 22:00 in piazza due palme a Palau;
- Modena City Ramblers per la Festa di Santa Maria Maddalena a Uras (provincia di Oristano)
- Kris Barras Band + Eric Gales al “Narcao Blues Festival 2022” in piazza Europa a Narcao (Sulcis, sud ovest Sardegna);
- Greenhouse – Dj Diva – Guz Hardy & Dj Luke – BounceMaker – Luciennn – Radical – Noyz Narcos – Zona Trap – Damianito DJ, all’ “Atlantide Music Festival” alla Fiera di Cagliari;
- Tazenda in concerto in piazza IV Novembre a San Giovanni Suergiu;
- 24 luglio 2022:
- Edoardo Bennato per il “Rocce Rosse Blues Festival” sulla spiaggia di Musedu a Cardedu (Ogliastra)
- Omar Pedrini Band con “Dai Timoria ad oggi – with a little help from my friends” in piazza Sella a Iglesias (sud ovest Sardegna)
- Greenhouse – Dj Diva – Sheldon – Carlo Whale – RIVAUNDICI – Alex Sonata & TheRio – Pretty Pink – Merk & Kremont – TBA, all'”Atlantide Music Festival” alla Fiera di Cagliari;
- 27 luglio 2022 – Max Gazzé in tour arriva in piazza Giubileo a Budoni
- 28 luglio 2022 – Elio canta e recita Enzo Jannacci al teatro Mario Cevoli di Porto Rotondo (frazione di Olbia);
- 30 luglio 2022:
- Mika alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (sud ovest Sardegna);
- Ivana Spagna + Jack La Furia per la “Festa di Sant’Anna di Lodè” a Lodé (nord est Sardegna);
- Carmen Consoli, al Parco dei suoni di Riola Sardo (in provincia di Oristano);
- Raphael Gualazzi in concerto per l’ “Appetitosamente Festival“, al tramonto, alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu di Siddi (nella provincia del Sud Sardegna);
- Tananai + Villabanks per Abbabula Festival 2022 all’anfiteatro Maria Pia ad Alghero;
- Bonny Jack in concerto per il festival “Vulcani: Blues nel Montiferru” all’Antica Dimora del Gruccione a Santu Lussurgiu (centro Sardegna).
- 31 luglio 2022:
Mahmood, concerto gratuito allo stadio Monteponi di Iglesias– RINVIATO AL 18 AGOSTO 2022
- Ivana Spagna per la “Festa dei Muratori” di Porto Torres (nord ovest Sardegna)
- Iosonouncane per il “Dromos Festival” a Bailadu (in provincia di Oristano);
- Raphael Gualazzi Trio “Bar del Sole” alla Spiaggia di Museddu a Cardedu (Ogliastra);
-
Concerti in Sardegna a Giugno 2022:
- 04 giugno 2022 – Gazebo + Den Harrow + Tracy Spencer + Scotch + Stefano Secchi per Revivas, all’ Horse Country Resort di Arborea (prima serata);
- 05 giugno 2022 –Gazebo + Den Harrow + Tracy Spencer + Scotch + Stefano Secchi per Revivas, all’ Horse Country Resort di Arborea (prima serata);
- 12 giugno 2022 – Queen Real Tribute per la Festa patronale di Trinità d’Agultu;
- 18 giugno 2022:
- Marisa Monte al Teatro Massimo di Cagliari;
- Fausto Leali in concerto alla Grande festa di Li Punti a Sassari.
- 25 giugno 2022 – Nomadi al parco San Michele di Sagama (rimane tra Macomer e Bosa, in provincia di Oristano);
- 26 giugno 2022 – Nomadi in concerto in località ex-ospedale Manai a Bonorva, in provincia di Sassari);
- 28 giugno 2022 – Tazenda in concerto al Cine Teatro Cavalera di Carloforte;
- 30 giugno 2022 – Tazenda in concerto all’archivio Mario Cervo di Olbia.
Concerti in Sardegna a Maggio 2022:
- 1 maggio 2022:
- Il ballo dell’isola in festa per Sant’Efisio in piazza del Carmine a Cagliari
- Cirene + Luma + Baruc + Maxime Catena e Peet Hurra + Jollymare + La Nuit Tzigane live + We Love 90/2000 + Arp xp per il ” Castello Village Festival” al Bastione di Sant Remy a Cagliari
- Tazenda a Villa Verde
- Rocco Hunt + Boro Boro + Vacca + altri al “Poetto Fest” di Quartu Sant’Elena
- Africa Unite + Claudia Crabuzza + Rusty Punx per il 1° maggio a Sassari (seconda giornata)
- Senza Base + La Help Band + Sossu racconta + Andrea Manca + Sale sulla terra + La variante Vasco + Sold Out + Animali di Zona + Le Gramigne + The E-Mule + Fiore Nero + altri per il 1° maggio a Sorso
- 2 maggio 2022:
- Maria Giovanna Cherchi con il suo “Sirena Tour 2022” a Galtellì
- Pago per Sant’Efisio in piazza del popolo a Pula
- 7 maggio 2022:
- Omar Pedrini in piazza Vittorio Emanuele a Santa Teresa Gallura;
- Jack La Furia per il Carnevale di Tempio, presso il Parco Tenda di Tempio Pausania;
- Tazenda in concerto all’anfiteatro comunale di piazza Unità d’Italia a Florinas;
- Maria Giovanna Cherchi con il “Sirena Tour 2022” a Silì
Gazebo + Den Harrow + Tracy Spencer + Scotch + Stefano Secchi per Revivas, all’ Horse Country Resort di Arborea (prima serata);RINVIATO al 4 giugno 2022
- 8 maggio 2022:
- Maria Giovanna Cherchi con il suo “Sirena Tour 2022” a Loceri
- Soleandro e Maria Luisa Congiu per la Festa di Nostra Signora del Regno a Ardara;
Gazebo + Den Harrow + Tracy Spencer + Scotch + Stefano Secchi per Revivas, all’ Horse Country Resort di Arborea (seconda giornata)RINVIATO al 5 giugno 2022
- 9 maggio 2022 – Beppe Dettori per la Festa di Nostra Signora del Regno a Ardara;
- 13 maggio 2022:
- Francesca Corrias & Sunflower + Rita Marcotulli e Bebo Ferra Duo al S’Ard Festival del Teatro Massimo di Cagliari
- 14 maggio 2022:
- Le Vibrazioni per la Festa di San Simplicio a Olbia
- Anna Tifu e Giuseppe Andaloro al Teatro Doglio di Cagliari
- Arrogalla & Pierpaolo Vacca + Ambra Pintore al S’Ard Festival del Teatro Massimo di Cagliari
- Zenias in piazza Santa Maria a Bonorva
- Daniela Schächter Trio al BFLAT di Cagliari
- 15 maggio 2022:
- Dj Prezioso + Alessandro Azara (tributo a Rino Gaetano) per la Festa di San Nicola a Ottana
- Maria Giovanna Cherchi con il suo “Sirena Tour 2022” a Decimoputzu
- 21 maggio 2022 – Fiorella Mannoia per il “100° Anniversario di Arzachena”, presso il Parco XVIII Novembre di Arzachena
Concerti in Sardegna ad Aprile 2022:
- 15 aprile 2022 – Dee Dee Bridgewater al Teatro Massimo di Cagliari;
- 16 aprile 2022 – Thomc, per l’ “Easter Festival 2022” a Santa Teresa Gallura;
- 17 aprile 2022 – Shiva Rhove, per l’ “Easter Festival 2022” a Santa Teresa Gallura;
- 18 aprile 2022:
- Tiromancino, concerto gratuito per la “Pasquetta in musica” di Cannigione;
- Il pagante, per l’ “Easter Festival 2022” a Santa Teresa Gallura;
- Piero Marras a Porto Torres per “Note sotto la Torre”;
- 28 aprile 2022 – Maria Luisa Congiu e Luciano Pigliaru per la “Festa di San Cristoforo Martire” a Montresta
- 29 aprile 2022:
- Antonella Ruggiero canta “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè a Cagliari
- Bresh + Alterego + altri al “Poetto Fest” di Quartu Sant’Elena
- 30 aprile 2022:
- Ambra Pintore e al suo quintetto, Pierpaolo Vacca, Tenore Su Remediu di Orosei, Orlando ed Eliseo Mascia, Bruno e Asael Camedda, Federico Marras Perantoni Trio con Maurizio Pulina e Alessandro Zolo, Buju Mannu con DJ di Isla Sound e Sista Namely Rossella Faa duo per “Non fermiamo la tradizione” per Sant’Efisio in piazza del Carmine a Cagliari
- Fred De Palma + Rosa Chemical + altri al “Poetto Fest” di Quartu Sant’Elena
- Antonella Ruggiero al Nuovo Teatro Comunale di Sassari;
- Tredici Pietro + Forelock + Kapula + G.DJ + Acid Bass per il 1° maggio a Sassari (prima giornata)
- Maria Giovanna Cherchi con il suo “Sirena Tour 2022” a Mogoro
