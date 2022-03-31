Butterfly House di Olmedo, la casa delle farfalle vicino ad Alghero è aperta nella primavera 2025!
Butterfly House di Olmedo: partiamo subito dalla buona notizia, la “casa delle farfalle” di Olmedo, a due passi da Alghero, apre anche nella primavera 2025. Anzi, possiamo aggiornare l’articolo, la splendida oasi dedicata alle farfalle è aperta dallo scorso 29 marzo 2025, sia per le visite alla Casa delle Farfalle, sia per il servizio bar e il punto ristoro.
Non solo la Butterfly House di Olmedo aprirà anche per la Pasquetta 2025, con maxi panino con porchetta + contorno o lasagna. Meglio però prenotare ai numeri che trovate nel seguito dell’articolo.
Biosfera, farfalle e piscine:
Nella “Butterfly House” di Olmedo troverete una vera e propria biosfera abitata da 400 tipi di farfalle, insetti e piante tropicali, che potrete imparare a riconoscere. Non solo, a breve, non appena il clima lo consentirà, sarà possibile prendere il sole sotto i gazebo a bordo piscina e farsi una bella nuotata, ma anche degustare le migliori produzioni culinarie locali presso i punti ristoro.
Servizi:
All’interno del parco si trovano quindi la biosfera tropicale, un parco giochi, una piscina e il bar punto ristoro (tutti i servizi appena citati sono già attivi).
Orario di apertura:
- Giorni di apertura: tutti i sabati, domeniche, festività e in settimana quando ci sono gruppi o scuole.
- Orari: dalle ore 10:00 alle 18:00.
Prenotazioni:
E’ consigliata la prenotazione, specie più avanti nella stagione se si vorrà avere garantito un posto a bordo piscina.
Nei giorni feriali il parco apre solo su prenotazione per gruppi di oltre le 20 persone. Ricordo che le scolaresche sono le benvenute .
Biglietti:
Visita la biosfera:
- Intero: €12 a persona
- Ridotto: € 10 (bambini 4-10 anni, over 65, gruppi oltre le 10 persone)
- Gratuito per i bambini 0-3 anni
Piscina mezza giornata (10:00-14:00 / 14:00-18:00):
- Intero: €10 a persona
- Ridotto: € 5 (bambini 4-10 anni)
- Gratuito per i bambini 0-3 anni
Piscina giornata intera (10:00 / 18:00)
- Intero: €15 a persona
- Ridotto: € 8 (bambini 4-10 anni)
- Gratuito per i bambini 0-3 anni
Visita la Biosfera + Piscina
- Intero: €25 a persona
- Ridotto: € 16 (bambini 4-10 anni)
Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:
Per info e prenotazioni scrivete all’indirizzo di posta elettronica butterflyhousesardegna@gmail.com o telefonate al numero 392 670 7711.
Per aggiornamenti invece, questa è la pagina Facebook del parco.
B&B economici a Olmedo:
Specie in bassa stagione è possibile trovare B&B, affittacamere e persino camere d’hotel a tariffe super concorrenziali, sia ad Olmedo paese che nella vicina città di Alghero.
Dove si trova la casa delle farfalle di Olmedo:
Copyright: la fonte della foto copertina è la pagina Facebook del parco, già linkata nel corso dell’articolo.
