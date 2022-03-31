Butterfly House di Olmedo: partiamo subito dalla buona notizia, la “casa delle farfalle” di Olmedo, a due passi da Alghero, apre anche nella primavera 2025. Anzi, possiamo aggiornare l’articolo, la splendida oasi dedicata alle farfalle è aperta dallo scorso 29 marzo 2025 , sia per le visite alla Casa delle Farfalle, sia per il servizio bar e il punto ristoro.

Non solo la Butterfly House di Olmedo aprirà anche per la Pasquetta 2025, con maxi panino con porchetta + contorno o lasagna. Meglio però prenotare ai numeri che trovate nel seguito dell’articolo.

Biosfera, farfalle e piscine:

Nella “Butterfly House” di Olmedo troverete una vera e propria biosfera abitata da 400 tipi di farfalle, insetti e piante tropicali, che potrete imparare a riconoscere. Non solo, a breve, non appena il clima lo consentirà, sarà possibile prendere il sole sotto i gazebo a bordo piscina e farsi una bella nuotata, ma anche degustare le migliori produzioni culinarie locali presso i punti ristoro.

Servizi:

All’interno del parco si trovano quindi la biosfera tropicale, un parco giochi, una piscina e il bar punto ristoro (tutti i servizi appena citati sono già attivi).

Orario di apertura:

Giorni di apertura : tutti i sabati, domeniche, festività e in settimana quando ci sono gruppi o scuole.

: tutti i sabati, domeniche, festività e in settimana quando ci sono gruppi o scuole. Orari: dalle ore 10:00 alle 18:00.

Prenotazioni:

E’ consigliata la prenotazione, specie più avanti nella stagione se si vorrà avere garantito un posto a bordo piscina.

Nei giorni feriali il parco apre solo su prenotazione per gruppi di oltre le 20 persone. Ricordo che le scolaresche sono le benvenute .

Biglietti:

Visita la biosfera:

Intero : €12 a persona

: €12 a persona Ridotto : € 10 (bambini 4-10 anni, over 65, gruppi oltre le 10 persone)

: € 10 (bambini 4-10 anni, over 65, gruppi oltre le 10 persone) Gratuito per i bambini 0-3 anni

Piscina mezza giornata (10:00-14:00 / 14:00-18:00):

Intero : €10 a persona

: €10 a persona Ridotto: € 5 (bambini 4-10 anni)

(bambini 4-10 anni) Gratuito per i bambini 0-3 anni

Piscina giornata intera (10:00 / 18:00)

Intero : €15 a persona

: €15 a persona Ridotto : € 8 (bambini 4-10 anni)

: € 8 (bambini 4-10 anni) Gratuito per i bambini 0-3 anni

Visita la Biosfera + Piscina

Intero : €25 a persona

: €25 a persona Ridotto: € 16 (bambini 4-10 anni)

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

Per info e prenotazioni scrivete all’indirizzo di posta elettronica butterflyhousesardegna@gmail.com o telefonate al numero 392 670 7711.

Per aggiornamenti invece, questa è la pagina Facebook del parco.

Dove si trova la casa delle farfalle di Olmedo:

