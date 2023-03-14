Magnalonga Dorgalesa 2023, ecco il programma completo: tra gli eventi di questa primavera da non perdere è la nona edizione della “Magnalonga Dorgalesa“, che si svolgerà nella giornata di domenica 30 aprile 2023 , in anticipo di circa 3 settimane in calendario rispetto all’anno precedente. L’edizione 2023 ha come titolo e tema: “Magnalonga dei nuraghi“

La “Magnalonga Dorgalesa” è una passeggiata enogastronomica di 8700 metri tra alberi secolari, tombe di giganti, nuraghi e panorami mozzafiato. Attrazioni intercalate da soste durante le quali si potranno gustare i piatti tradizionali accompagnati da ottimi vini del luogo e ammirare le esposizioni degli artigiani locali.

Nove tappe lungo un percorso semplice e adatto a tutti, che permetterà di visitare 4 tombe di giganti, 2 nuraghi, 2 villaggi nuragici e, caso unico in Sardegna, un gruppo di altorilievi prenuragici. Il tutto unito al piacere del camminare, dell’aria aperta e dell’amore per le delizie della gastronomia locale.

Il percorso è adatto a tutti?

Un percorso adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini piccoli, ma tenete comunque presente che – come spiegato sul sito ufficiale dell’evento – il grado di difficoltà è superiore a quello di una semplice passeggiata in un parco cittadino. Per esempio i passeggini sono inutili, anche perché si percorrono carrarecce e mulattiere (meglio un seggiolino a tracolla ed eventualmente cappellino per proteggere il bambino dal sole).

Inoltre, spesso si cammina sotto il sole che, per quanto primaverile, può appesantire la camminata; altre volte possono esserci scrosci di pioggia (meglio portarsi dietro una giacca a vento idrorepellente).

I cani si possono portate, se il padrone / conduttore si porta appresso il guinzaglio.

Posso mangiare quanto voglio?

Lo so cosa state pensando, perché anche io mi sono chiesto la stessa cosa: “ma quanto si può mangiare?“. In realtà non c’è un limite, se non quello del buon senso. Il cibo è abbondante, ma si deve camminare, ci saranno altre tappe e altre pietanze, meglio lasciarsi sempre un po’ di spazio. Ai minorenni non saranno serviti alcolici.

Prenotazione obbligatoria:

Per questioni organizzative è obbligatorio prenotarsi, acquistando in anticipo il proprio biglietto. Il numero massimo è di 1900 partecipanti, 190 per ognuno dei 10 gruppi previsti. Ci sono infatti 10 partenze, una ogni mezz’ora, dalle ore 08:00 alle ore 12:30. Scegliete pure l’orario che vi è più comodo per la partenza, fino a esaurimento dei posti.

Lo so che 1900 posti sembrano tanti, ma solitamente finiscono abbastanza presto in prevendita.

Prezzi:

Il costo per partecipare alla Magnalonga è:

35 euro per gli adulti;

16 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni

Gratis fino a 5 anni.

I biglietti si comprano online, sul sito ufficiale della manifestazione, al prezzo di 35 euro a persona.

Cosa è incluso nel biglietto?

Il biglietto per la Magnalonga include il servizio di accompagnamento da parte di uno dei “responsabili di gruppo”, che vi illustrerà il percorso e sarà a vostra disposizione in caso di qualsiasi esigenza. Inoltre, alla partenza, riceverete il sacchetto con calice da degustazione personalizzato, con cui potrete assaggiare i vini da accompagnare alle pietanze che caratterizzano ogni tappa.

Programma Magnalonga Dorgalesa 2023:

Domenica, 30 aprile 2023 – Magnalonga :

La Magnalonga unisce il piacere del camminare all’aria aperta alla passione per il buon cibo locale, ad ogni tappa si potranno degustare le delizie del territorio: dai salumi misti al bistoccu, dalla crema di formaggio ai ravioli dorgalesi, dalle arrostite alla brace, al formaggio pecorino, dal pane carasu alla ricotta, fino ai dolci e a tanto altro ancora. Aspettiamo ancora conferma circa i piatti in degustazione nell’edizione 2023.

dalle ore 08:00 alle 12:30 (10 partenze, una ogni mezz’ora) – Partenza Magnalonga Dorgalesa

Ecco il programma con tappe e menù:

Percorso e Menù della Magnalonga Dorgalesa 2023:

Poco meno di 9 chilometri di trekking alla scoperta dei piatti tipici dorgalesi, aggiorneremo l’articolo con la mappa del menù e i piatti in degustazione a ogni sosta, non appena saranno resi disponibili dagli organizzatori.

Quello che è importante sapere è che, fin dal 2018, gli organizzatori offrono un menu’ alternativo per gli intolleranti al glutine. Troverete sia il primo a base di pasta che il pane adatto per celiaci.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Oltre al già citato sito ufficiale, vi consigliamo anche la pagina Facebook dell’evento. Ecco altri contatti ufficiali:

366 530 85 84

340 251 71 64

info@magnalongadorgalese.it

Hotel e B&B a Dorgali:

Dorgali è una nota località turistica e, specie a inizio stagione, è facile trovare sistemazioni molto eleganti a prezzi estremamente convenienti, a patto di prenotare subito. Ecco hotel, B&B e affittacamere a buon prezzo a Dorgali e Cala Gonone.

Queste, ad esempio, sono le offerte per dormire a Dorgali nel prossimo weekend:

Come arrivare a Dorgali (mappa):

Ecco dove si trovano Dorgali e il centro ippico Toloi dal quale partirà la Magnalonga. In realtà, una volta sul posto, vi basterà seguire le indicazioni e i cartelli apposti per l’occasione. Siamo in provincia di Nuoro, nella Sardegna centro orientale.

Se arrivate da Olbia o da Cagliari, per arrivare prendete la SS131 DCN (occhio agli autovelox in Sardegna), uscite allo svincolo Lula/Dorgali, quindi proseguite sulla SP28 in direzione Dorgali per circa 19 km. Arrivati in paese, anzi poco prima, seguite le indicazioni dedicate alla manifestazione.

