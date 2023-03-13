Rally Sulcis Iglesiente 2024, programma speciali ed eventi: si svolgerà nel weekend del 15, 16 e 17 marzo 2024 , la seconda confermatissima edizione del “Rally Sulcis Iglesiente“, gara di apertura della stagione rallistica in Sardegna e round iniziale della “Coppa Rally di Zona 10” e del “Campionato Rally Delegazione Sardegna Aci Sport“.

Il rally ha valenza nazionale – è valido per i trofei “Pirelli Accademia Crz“, “R- Italian Trophy” e “Michelin Trophy Italia” – ed è organizzata dalla scuderia iglesiente “Mistral Racing” con il supporto degli Assessorati Regionali allo Sport e al Turismo e dell’Automobile Club di Cagliari.

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente partirà da Portixeddu e terminerà a Coaquaddos, con dieci prove speciali tutte su asfalto, per un totale di 72,50 chilometri cronometrati (quasi 10 km cronometrati in più rispetto alla prima edizione dello scorso anno) e 440,28 complessivi (inclusi i trasferimenti), che attraversano i territori comunali di 12 comuni del sud ovest della Sardegna: Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Santadi, Tratalias e Villaperuccio. Premiazione finale in piazza Sella a Iglesias,

Le prove speciali saranno tecniche e spettacolari, con trasferimenti dalla scenografia mozzafiato, che consentiranno di scoprire le bellezze di un territorio straordinario. Nulla è stato lasciato al caso.

Basti pensare che le auto, come percorso di trasferimento per arrivare alla partenza alla speciale in territorio di Fluminimaggiore, percorreranno la litoranea per Nebida, con vista sul Golfo del Leone e il Pan di Zucchero.

Il programma prevede sia il rally moderno che il rally storico: “2º Rally Sulcis Iglesiente Historic“, valido per il “Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci a Sport“.

Mappa Speciali Rally del Sulcis Iglesiente 2024:

Elenco Speciali Rally Sulcis Iglesiente 2024:

Lo shakedown:

Shakedown “Fontanamare”: prima novità dell’edizione 2024 del Rally del Sulcis Iglesiente è lo Shakedown inaugurale di Fontanamare disegnato lungo la Provinciale 83, che offrirà agli equipaggi la possibilità di testare le vetture nella mattinata del sabato, lungo lo splendido nastro d’asfalto della litoranea che da Fontanamare conduce a Nebida, in territorio di Iglesias.

Le speciali:

Portixeddu (6,06 km): prova speciale che si caratterizza per l’ asfalto sporco e scivoloso che si associa alle insidie di un percorso con diversi cambi di ritmo da percorrere al crepuscolo.

(6,06 km): prova speciale che si caratterizza per l’ asfalto sporco e scivoloso che si associa alle insidie di un percorso con diversi cambi di ritmo da percorrere al crepuscolo. Fluminimaggiore – Iglesias (12,86 km): forse la speciale più suggestiva, che in parte ripercorre il tracciato della celebre gara cronometrata in salita. Percorso allungato rispetto allo scorso anno e reso più difficile dalle scelte degli organizzatori, con partenza da Candiazzus in salita fino alla frazione di Sant’Angelo, quindi ultimo tratto in discesa.

(12,86 km): forse la speciale più suggestiva, che in parte ripercorre il tracciato della celebre gara cronometrata in salita. Percorso allungato rispetto allo scorso anno e reso più difficile dalle scelte degli organizzatori, con partenza da Candiazzus in salita fino alla frazione di Sant’Angelo, quindi ultimo tratto in discesa. Nuxis – Santadi (7,98 km): prova allungata nell’edizione 2024 del rally, essa propone un tratto stradale a corsia singola prevalentemente in piano, che si snoda lungo la viabilità rurale tra Nuxis e Terresoli.

(7,98 km): prova allungata nell’edizione 2024 del rally, essa propone un tratto stradale a corsia singola prevalentemente in piano, che si snoda lungo la viabilità rurale tra Nuxis e Terresoli. Perdaxius (5,27 km): percorso aggiornato, ma che rimane il più insidioso di tutto il rally, da sottolineare la difficoltà dei passaggi all’interno del centro abitato, di un salto e di un breve cambio su fondo sterrato.

(5,27 km): percorso aggiornato, ma che rimane il più insidioso di tutto il rally, da sottolineare la difficoltà dei passaggi all’interno del centro abitato, di un salto e di un breve cambio su fondo sterrato. Coaquaddus (4,08 km): novità assoluta del 2024, la Prova Speciale di Coaquaddus si sviluppa su uno dei tratti costieri più belli e suggestivi dell’intera Sardegna, in territorio di Sant’Antioco. Lo straordinario paesaggio e la difficoltà di interpretazione del tracciato ne fanno una delle speciali più attese.

Programma speciali (rally moderno):

Venerdì, 15 marzo 2024:

Verifiche a Iglesias

Sabato, 16 marzo 2024:

Cerimonia di partenza a Iglesias e prima prova speciale in notturna sulle curve che vanno dal tempio di Antas su fino a Sant’Angelo e poi, in discesa, fino a Iglesias. La seconda parte del percorso è quello della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, ma percorso al contrario.

dalle ore 9:00 alle 11:30 – Shakedown “Fontanamare”

ore 15:55 – PS 1 Portixeddu , 6,06 km

, 6,06 km ore 16:20 – PS 2 Fluminimaggiore – Iglesias , 12,86 km

, 12,86 km ore 18:40 – PS 3 Portixeddu , 6,06 km

, 6,06 km ore 19:05 – PS 4 Fluminimaggiore – Iglesias,12,86 km

Domenica, 17 marzo 2024:

Il programma della giornata prevede tre speciali da ripetere tre volte, intervallate dalle assistenze e dai tre riordini. Infine cerimonia di premiazione a Iglesias.

ore 09:35 – PS 5 Nuxis – Santadi 7,98 km

7,98 km ore 10:15 – PS 6 Perdaxius 5,27 km

5,27 km ore 10:15 – PS 7 Coaquaddus 4,08 km

4,08 km ore 13:20 – PS 8 Nuxis – Santadi 7,98 km

7,98 km ore 13:55 – PS 9 Perdaxius 5,27 km

5,27 km ore 14:50 – PS 10 Coaquaddus 4,08 km

4,08 km ore 16:00 – Piazza Sella, Iglesias – Cerimonia di premiazione

