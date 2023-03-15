Pasquetta nel Borgo 2025 ad Aggius: torna anche quest’anno ad Aggius la “Pasquetta nel borgo“, che si svolgerà nella giornata di lunedì 21 aprile 2025 tra escursioni, prodotti tipici, frittelle, artigianato, musica live, visite guidate e musei (come il “Museo del banditismo“, reso ancora più celebre dal film “Il muto di Gallura“).

Ricordo che Aggius è Bandiera Arancione, il celebre marchio dell’accoglienza rilasciato dal Touring Club Italiano ai borghi di eccellenza con meno di 15 mila abitanti dell’entroterra d’Italia. Sono disponibili aree pic nic presso il laghetto Santa Degna, il parco Capizza e il parco Alvinu.

Grande e gradito ospite sarà Enrico Ruggeri, che si esibirà al pomeriggio.

Programma Pasquetta nel Borgo, Aggius:

Lunedì, 21 aprile 2025:

Nel corso della giornata:

Via Roma – Esposizione di prodotti tipici e creazioni fatte a mano da piccoli artigiani

fatte a mano da piccoli artigiani Race room con simulatori di guida professionali di Formula 1, Rally e GT della Wac Arena

Mattino:

ore 08:30 – Parcheggi laghetto di Santa Degna – Trekking del Resegone a cura di Francesca Spanu. Durata 4 ore circa. Difficoltà E. Per info e prenotazioni: 339 507 18 80 (entro le ore 17:00 di domenica 20 aprile)

a cura di Francesca Spanu. Durata 4 ore circa. Difficoltà E. Per info e prenotazioni: 339 507 18 80 (entro le ore 17:00 di domenica 20 aprile) dalle ore 10:00 alle 19:00 – Musei e visite guidate , per info e prenotazioni: 079 621 029

, per info e prenotazioni: 079 621 029 dalle ore 10:00 – Via Roma – Frittelle lunghe e seadas con il maestro Paolo Sanna

con il maestro Paolo Sanna ore 12:00 – Aperitivo con Acoustic Duo con Angelo e Daniela

Pranzo:

Punto ristoro Pro Loco , con: piatti composti, gnocchetti al sugo, crepes, panini con carne alla brace, patatine fritte e bevande;

, con: piatti composti, gnocchetti al sugo, crepes, panini con carne alla brace, patatine fritte e bevande; Ristoranti, pizzerie e agriturismi del territorio , ma prenotate prima o difficilmente troverete posto per Pasquetta;

, ma prenotate prima o difficilmente troverete posto per Pasquetta; I bar del paese (Bar Gege, Bar La colti di lu mulinu, Lu gaffe dal 1930, chiosco laghetto di Santa Degna);

(Bar Gege, Bar La colti di lu mulinu, Lu gaffe dal 1930, chiosco laghetto di Santa Degna); Aree pic nic per pranzare in autonomia presso il parco Capizza, il parco Alvinu e il laghetto Santa Degna.

Pomeriggio:

ore 14:00 – Dj set con Dj Alves

dalle ore 15:00 – Open Day e e battesimo della sella con i pony del circolo ippico “La casa del colle”

del circolo ippico “La casa del colle” ore 15:00 – Musica e animazione itinerante con “Gli Sbandati” marching band

ore 16:30 – Enrico Ruggeri in concerto per “La caverna di Platone tour“

in concerto per “La caverna di Platone tour“ ore 18:00 – Estrazione lotteria di Pasqua

ore 18:30 – Musica con la Hollywood band

Cosa fare ad Aggius, i Musei:

Il costo del biglietto di ingresso è di 4 euro.

Aggius, mappa, hotel e camere:

Sono almeno 8 le strutture ricettive disponibili ad Aggius e nei dintorni per chi volesse passare l’intero weekend di Pasqua in questo grazioso paese gallurese non lontano da Tempio Pausania (tra gli agriturismo più famosi ricordo Il Muto di Gallura).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni vi consiglio di visitare la pagina Facebook Pro Loco Aggius e quella del Meoc.

Dove si trova e come arrivare ad Aggius:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: