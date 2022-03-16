Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, ecco tutte le destinazioni e i voli dell’estate 2022!

Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, ecco tutte le destinazioni e i voli della primavera estate 2022: sono stati presentati in maniera congiunti i network di voli dei due aeroporti del nord Sardegna, che contano assieme ben 77 destinazioni collegate da oltre 40 compagnie aeree, per un totale complessivo di oltre 6 milioni di posti offerti.

Abbiamo già visto tutte le rotte dell’estate 2022 su Alghero, in questo articolo ci dedichiamo invece, con dovizia di particolari, all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia.

Bene, la stagione estiva dell’aeroporto di Olbia comincerà domenica 27 marzo 2022, con un ampio network di 69 destinazioni raggiungibili con voli diretti, delle quali 21 sono nazionali e 48 sono internazionali, per un totale di 19 Paesi collegati.

Aspetto interessante sono i 4,5 milioni di posti messi in vendita, ben il +36% in più rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-Covid.

Nuove rotte su Olbia:

Ecco le nuove rotte da e per Olbia nella primavera estate 2022, sono due nazionali e 4 internazionali.

Olbia-Bari , con Wizz Air;

, con Wizz Air; Olbia-Venezia , con Wizz Air;

, con Wizz Air; Olbia-Londra Stansted (Inghilterra, Regno Unito), con Jet2.com;

(Inghilterra, Regno Unito), con Jet2.com; Olbia-Manchester (Inghilterra, Regno Unito), con Jet2.com;

(Inghilterra, Regno Unito), con Jet2.com; Olbia-Deauville (Francia), con Volotea.

(Francia), con Volotea. Olbia-Stoccarda (Germania), con Condor.

Aeroporto Olbia, programmazione voli estate 2022:

Ecco la lista delle destinazioni raggiungibili da Olbia con le diverse compagnie, cn tanto di ate e frequenze. Prima di consultare la tabella qui sotto, vi ricordiamo che essa per quanto “ufficiale” è per sua natura solo indicativa, in quanto sono sempre possibili modifiche e aggiornamenti. A far fede sono sempre e solo i siti delle diverse compagnia aeree.

Dalla lista qui sotto sono esclusi i voli charter, dati in grande recupero.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consigliamo questi link, oltre a quelli delle diverse compagnie aeree:

File utili:

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.