Nuovo volo Cagliari-Basilea con easyJet nell’estate 2022: in questi anni di crisi pandemica, occorre dirlo, easyJet era un po’ uscita dai nostri radar. Adesso la compagnia torna ad aggredire il mercato italiano offrendo 10 nuovi collegamenti per la prossima stagione estiva, dopo le 7 nuove rotte già annunciate lo scorso febbraio. Una di queste nuove rotte è la Cagliari–Basilea.

Così spiega Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia ha commentato:

La rotta Cagliari-Basilea, che ritorneremo a operare con collegamenti sempre più frequenti durante il corso della stagione, consentirà ai passeggeri in partenza dal capoluogo sardo di concedersi un break cittadino del cuore dell’Europa, in quella che è considerata la capitale culturale della Svizzera.

Una rotta con una duplice motivazioni, i sardi potranno andare in Svizzera e gli svizzeri potranno godersi il mare sardo:

Allo stesso tempo, con l’annuncio della ripresa del collegamento, easyJet dimostra ancora una volta di voler investire sullo scalo di Cagliari e supportare il territorio offrendo la possibilità ai turisti svizzeri di godere delle bellezze dell’isola.

Frequenze del volo Cagliari-Basilea:

Il volo Cagliari-Basilea sarà operato da easyJet nel periodo che va dal 27 marzo al 29 ottobre 2022, con un crescendo di frequenze che arriverà fino a 5 voli settimanali in alta stagione: il martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Per tariffe, prenotazioni e aggiornamenti:

Oltre che per gli orari di partenza e le regole sui bagagli, su eventuali rimborsi, annullamenti e cambi data, vi rimandiamo al sito ufficiale di easyJet.

