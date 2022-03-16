Aeroporto Alghero, presentato il network di rotte della primavera-estate 2022: è stata presentata ieri, in maniera congiunta, la programmazione di voli, rotte e destinazioni per la Summer Iata 2022 (dal fine marzo a fine ottobre 2022) da e per i due aeroporti del nord Sardegna: Alghero e Olbia.

In tutto, due aeroporti del nord Sardegna saranno collegati a un totale di 77 destinazioni servite da oltre 40 compagnie aeree, per un totale complessivo di oltre 6 milioni di posti offerti.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio il network di rotte estive per l’aeroporto di Alghero-Fertilia, nel nord ovest della Sardegna (trovate invece qui –> tutti i voli dell’estate 2022 per Olbia).

Bene, la stagione Summer IATA all’aeroporto di Alghero decollerà domenica 27 marzo 2022, con un network di voli che permetterà di raggiungere 37 destinazioni, 16 nazionali e 21 internazionali in 17 nazioni diverse, per un totale di 1,5 milioni di posti in vendita (il 13% in più rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-Covid).

Nuove rotte su Alghero:

Alghero-Bordeaux (Francia), con Ryanair;

(Francia), con Ryanair; Alghero-Budapest (Ungheria), con Ryanair;

(Ungheria), con Ryanair; Alghero-Dublino (Irlanda), con Ryanair;

(Irlanda), con Ryanair; Alghero-Cork (Irlanda), con Ryanair;

(Irlanda), con Ryanair; Alghero-Oslo (Norvegia) con Flyr.

Alghero, programma voli estate 2022:

Prima di consultare la tabella qui sotto, vi ricordiamo che essa per quanto diffusa dall’aeroporto di Alghero è per sua natura solo indicativa, in quanto sono sempre possibili cambiamenti e aggiornamenti. A far fede infatti sono solo i siti delle diverse compagnia aeree.

Tutte le rotte per il Nord Sardegna:

Potete anche scaricare il file, in formato PDF, con tutte le rotte dell’estate 2002 da e per i 2 aeroporti del Nord Sardegna.

Traffico charter in ripresa:

Ci si attende anche una graduale ripresa del traffico charter, soprattutto dalla Scandinavia (Stoccolma e Copenaghen).

