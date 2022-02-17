Street Food Carnival Fest a Cagliari: torna per carnevale lo street food di qualità nelle piazze della Sardegna, l’evento si svolgerà il 26 e 27 febbraio 2022 a Cagliari, nei parcheggi del centro commerciale Santa Gilla, lì dove – da Natale – si trova il Wonderland, il più grande luna park della Sardegna!

E allora ecco che una rappresentanza del miglior street food della Sardegna si riunisce per due giorni di festeggiamenti in pieno spirito carnevalesco, con musica, animazione per grandi e piccini e tante luci. Per i più piccoli da segnalare la presenza delle mascotte più amate: Minnie e Topolino, Paperina e Paperino ma anche Bing e addirittura Masha e Orso!

Street Food Carnival Fest, grande festa di Carnevale a Cagliari:

Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022:

Si parte dal pomeriggio di sabato per una non stop che si concluderà domenica a tarda notte. Si potranno mangiare piatti e portate della tradizione sarda in formato street food, accompagnate dalle ottime birre artigianali dei microbirrifici sardi.

E se vieni vestito in maschera per te un gettone OMAGGIO da utilizzare nella giostra che preferisci.

Ricordo che l’ingresso al parco giochi è gratuito, si pagano le consumazioni e le attrazioni presenti.

Per accedere all’area della festa, che è chiusa e controllata, ingresso consentito solo ai possessori di Super Green Pass .

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di seguire la pagina ufficiale dell’evento su Facebook.

Dove si trova il wonderland e come arrivare:

Il Wonderland che ospita il lo Street Food Carnival si trova presso i parcheggi del centro commerciale Santa Gilla (l’ x-Auchan, dove adesso si trova la Decathlon). Ampio parcheggio gratuito.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: