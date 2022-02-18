Carnevale di Tempio Pausania slitta a inizio maggio 2022: basta leggere i quotidiani di queste ultime settimane, con il continuo stillicidio di contagi e nuovi morti dovuti al Covid in Sardegna. La nostra isola infatti, rispetto al resto d’Italia è in ritardo e solo adesso stiamo arrivano in prossimità del picco, che dovrebbe cadere proprio nei giorni del carnevale (dal 24 febbraio al 1 marzo 2022).

Per questo motivo la gran parte delle sfilate di Carnevale stanno venendo annullate o spostate alla primavera, quando la variante Omicron sarà ormai sotto controllo e si potranno svolgere gli eventi al caldo e con maggiore sicurezza.

Le nuove date sono state ufficializzate poco fa, dopo che ieri sera si è tenuta la riunione della Giunta alcuni consiglieri di maggioranza, il direttore artistico e i gruppi storici del Carnevale, che avevano aderito al bando per la realizzazione dei carri. Queste le date ufficiali:

Domenica, 8 maggio 2022 : Matrimonio fra Re Giorgio e Mannena;

: Matrimonio fra Re Giorgio e Mannena; Sabato, 14 maggio 2022 : Processo e il rogo di Re Giorgio (in notturna)

Ancora nel limbo le date, le modalità di partecipazione e la disponibilità per la sfilata dei bambini (che dovrebbe tenersi il 12 maggio 2022), e per la discesa dei Carruleddi (forse si terrà il 7 maggio 2022).

Si ricorda che l’emergenza covid scadrà il 31 marzo e solo in prossimità delle date stabilite per l’evento si potranno fissare eventuali regole per il pubblico e per il corteo mascherato.

Copyright: foto comunicato stampa del Comune di Tempio Pausania pubblicato sulla pagina Facebook del Comune gallurese.