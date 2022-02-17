Sagra degli agrumi a Muravera torna nella primavera 2022: continuano gli annunci che lasciano prevedere un ritorno alla normalità pre-covid in primavera almeno per quanto riguarda gli eventi e le sagre in Sardegna. Stavolta ad annunciare il ritorno di una delle manifestazioni più amate è il Comune di Muravera, che sulla sua pagina Facebook ufficiale, comunica la riproposizione dell’attesa “Sagra degli agrumi” nella prossima primavera.

Non si ha però la data precisa, perché verrà stabilita in seguito in base all’andamento epidemiologico della pandemia, ma che indicativamente, aprirà le porte dell’ “Estate Muraverese” nel periodo tra maggio e giugno 2022 . Periodo ideale per passare l’intero weekend a Muravera, magari approfittando per i primi bagni di sole nelle splendide spiagge del sud est della Sardegna.

Confermata la presenza dei gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, dei cavalieri e delle amate e caratteristiche Etnotraccas.

Copyright: foto copertina dal comunicato del comune di Muravera.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: