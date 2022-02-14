Carrasegare Osinku a Bosa rinviato a giugno 2022!
Carrasegare Osinku rinviato a giugno 2022: si svolgeranno tra fine primavera e inizio estate, quindi verosimilmente nel prossimo giugno, gli appuntamenti più importanti del Carrasegare Osinku, il celebre carnevale di Bosa, la colorata cittadina dal sapore medievale in provincia di Oristano.
Lo ha deciso il Comune di bosa con apposita delibera, che ha approvato il calendario degli eventi del carnevale 2022 a Bosa. Programma concordato con l’associazione “Karrasegare ‘Osincu“.
Si svolgeranno regolarmente solo i concorsi per le scuole (divisi per sezioni: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado) e l’estemporanea di pittura “I colori del carnevale di Bosa” (26 e 27 febbraio 2022).
Carnevale Bosano, eventi rinviati:
Ecco gli eventi rinviati, sono quelli che, per loro stessa natura, comportano il maggior rischio assembramenti:
- Su laldagiolu ‘osincu,
- S’attittidu e Giolzi
- Ghias de carrasegare (esibizione dei gruppi mascherati della Sardegna),
- Sfilata di carnevale delle scuole,
- Cantine in maschera
- Un fiume di maschere (la sfilata di carnevale in barca e sup lungo il fiume Temo),
- Rappresentazioni delle compagnie teatrali locali “Paristorias”,
- Teatro da strada,
- Concorso per i carri e le maschere più belle
Vi daremo maggiori info e aggiornamenti nel nostro articolo principale dedicato al Karrasegare Osincu.