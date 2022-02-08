Jurassic Expo in Tour a Quartu Sant’Elena, ecco di cosa si tratta, orari e prezzi: arriva in Sardegna e per la precisione in via Cecoslovacchia a Quartu Sant’Elena, dal 19 febbraio al 6 marzo 2022 , la prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia: “Jurassic Expo in Tour“.

Cosa è Jurassic Expo in Tour?

Di cosa si tratta quindi? Di una mostra, o meglio di un allestimento immersivo che capace di far vivere l’esperienza di attraversare un vero e proprio scenario preistorico, abitato da fedeli riproduzioni di dinosauri e altri grandi animali, che dominarono nel Mesozoico e nel Giurassico, ma che si estinsero per la caduta di un meteorite di dimensioni gigantesche.

Si tratta di ricostruzioni a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento (modelli animatronics, cioè robot in movimento). Ci sono i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come: il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor.

Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa.​

Giorni e orari di apertura:​

Dal 19 febbraio al 6 marzo 2022:

Tutti i giorni feriali : solo pomeriggio, ogni ora dalle 16,00 alle 20,00;

: solo pomeriggio, ogni ora dalle 16,00 alle 20,00; ​Sabato e domenica: al mattino dalle 10,00 alle 12,00 e al pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00.

La mostra è regolarmente accessibile ai diversamente abili, anche per quelli al 100%, anche con carrozzina. Per loro ingresso gratuito.

Biglietti:

Non è obbligatoria la prenotazione, ma è comunque consigliabile. I biglietti si possono comprare online, oppure direttamente nella biglietteria nell’area di ingresso della mostra.

Adulti : 8 euro;

: 8 euro; Bambini fino a 10 anni di età : 6,00 euro,

: 6,00 euro, Bambini con età inferiore ai 2 anni: gratis.

ATTENZIONE: la validità del biglietto è di un’ora, a partire dal momento in cui si varca la soglia. La mostra è visitabile in mezz’ora.

Misure anti Covid-19:​

Al Jurassic Expo in tour sono applicati tutti i protocolli, linee guida e misure per il contrasto e il contenimento alla diffusione del virus SarsCov2. Ricordate:

obbligo di mascherina all’aria aperta e all’interno della mostra

ingresso è consentito ai visitatori con temperatura al di sotto di 37,5°C.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire il sito web e la pagina Facebook ufficiale della mostra.

Come arrivare in via Cecoslovacchia a Quartu:

Via Cecoslovacchia è una delle prime traverse sulla sinistra venendo dalla SS554 (svoltate sulla sinistra al primo semaforo venendo dal Poetto).

​​​​​​​​

