Dalla Liguria a Porto Torres in traghetto: scopriamo tutti i vantaggi

La rotta Genova / Porto Torres è una delle più richieste e frequentate per quanto riguarda i

traghetti diretti dall’Italia alla Sardegna, ed è gestita da alcune delle più importanti compagnie di

navigazione.

Acquistare i biglietti per la Sardegna che riguardano questa tratta richiede molto anticipo,

considerando l’affluenza di turisti e viaggiatori non è infatti per niente raro non riuscire a trovare

posto, soprattutto nei mesi estivi tipici per le vacanze in Sardegna.

Porto Torres è inoltre una delle località più interessanti della Sardegna, sia per trascorrere una

piacevole vacanza al mare nei suoi dintorni, sia per pianificare un tour di tutta l’isola, visitando le

località balneari, la costa e l’entroterra, in gran parte ancora selvaggio e ricco di siti archeologici (scopri cosa fare a Porto Torres nel dettaglio).

Acquistare i biglietti per i traghetti Genova Porto Torres miglior prezzo su internet è molto

semplice: basta mettere a confronto le diverse proposte e scegliere quella che si ritiene più adatta

alle proprie esigenze personali e all’eventuale presenza di altri passeggeri e di un mezzo di

trasporto.

Il traghetto rappresenta infatti il tipo di mezzo più adatto sia per chi viaggia con la famiglia, sia per

i gruppi di amici e i viaggiatori solitari, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse formule.

Acquistare il biglietto con un certo anticipo:

La prima regola per una vacanza in Sardegna è quella di acquistare il biglietto con ampio anticipo,

per evitare il rischio di non trovare posto nella data desiderata.

Anche per questo motivo, la scelta del canale online rappresenta un’ottima soluzione, in quanto

consente di acquistare il proprio biglietto anche diversi mesi prima, magari approfittando di uno

sconto o di un’offerta low cost.

Le formule di viaggio per chi naviga in traghetto sono diverse. Prima di tutto è possibile salire a

bordo con l’auto, il camper, la moto o altri mezzi di trasporto consentiti, sicuramente un’ottima

opportunità per programmare un viaggio in Sardegna utilizzando l’auto o il camper.

Inoltre, è possibile sia scegliere un posto più economico, ma comunque confortevole, usufruendo

di un posto sul ponte o di una poltrona riservata, oppure viaggiare in una comoda cabina con

toilette privata e ogni altro genere di comodità.

Qualunque sia la formula scelta, il traghetto è comunque confortevole e offre ai passeggeri un

viaggio emozionante e rilassante al contempo, con la possibilità di accedere a negozi, pubblici

esercizi e locali dedicati all’intrattenimento dei passeggeri.

Risparmiare con le offerte low cost online:

Come abbiamo detto, acquistare il biglietto del traghetto per Porto Torres, o per qualsiasi altra

località della Sardegna, direttamente online, comporta la possibilità di accedere ad offerte e

promozioni interessanti, che consentono di risparmiare.

Un altro elemento importante riguarda le commissioni applicate di solito da tour operator e

agenzie di viaggi, i quali, come sappiamo, aggiungono un sovrapprezzo per coprire le loro spese di

intermediazione.

Ovviamente, acquistando i biglietti tramite il servizio online, oltre a confrontare le tariffe di diverse

compagnie di navigazione, evita di pagare anche questo sovrapprezzo applicato normalmente

dalle biglietterie tradizionali.

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna