Promo auto e moto con Grimaldi Lines per la Sardegna: nuova offerta di Grimaldi Lines per la Sardegna, per viaggiare con auto o moto al seguito nei primi mesi del 2022.

La promozione infatti prevede uno sconto del 25% – diritti fissi e servizi di bordo esclusi – per le prenotazioni nelle quali è presente almeno un veicolo di categoria auto (con altezza fino a 1,90m e lunghezza fino a 5m) o moto. La promo è valida per prenotazioni e partenze dal 10 gennaio al 31 marzo 2022.

L’offerta è valida sui traghetti che viaggiano nelle tratte per la Sardegna e la Sicilia, più precisamente per la nostra isola le linee in offerta sono:

Civitavecchia-Porto Torres e viceversa

Livorno-Olbia e viceversa

Come usufruire dell’offerta:

Usufruire della promozione è molto facile, perché viene applicata automaticamente alla tariffa special durante l’acquisto (se si sceglie un biglietto a tariffa standard invece, non viene applicato lo sconto.).

Lo sconto si applica: sulla quota base, sui supplementi per sistemazione, animali e veicolo al seguito, solo ed esclusivamente se nella prenotazione è presente un veicolo di categoria auto (tutte le tipologie) o moto ;

sulla quota base, sui supplementi per sistemazione, animali e veicolo al seguito, solo ed esclusivamente se nella prenotazione è presente un veicolo di categoria auto (tutte le tipologie) o ; Lo sconto non si applica: sui diritti fissi obbligatori e sui servizi di bordo facoltativi quali pasti e kit pet, né sul premio relativo alla polizza di assicurazione multirischio.

Altre condizioni:

La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni/partnership/altri codici sconto e con le tariffe residenti Sardi Doc e Siciliani Doc, se non diversamente specificato nelle condizioni di applicazione.

con le altre attive al momento della prenotazione, con le convenzioni/partnership/altri codici e con le tariffe residenti Sardi Doc e Siciliani Doc, se non diversamente specificato nelle condizioni di applicazione. L’offerta non è retroattiva ;

; I biglietti a tariffa special non sono rimborsabili ;

; I biglietti possono essere modificati alle vigenti Condizioni Generali.

Compara le offerte delle diverse compagnie di navigazione:

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Visitate il sito web ufficiale di Grimaldi Lines.

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna