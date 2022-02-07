Traghetti Sardegna: 48 ore per pensarci su con Sardinia Ferries. Ecco come funziona!

Traghetti Sardegna, una opzione con Sardinia Ferries, 48 ore per pensarci su: Sardinia Ferries, la compagnia delle navi gialle, aumenta le opzioni e la flessibilità sulle sue rotte da e per la Sardegna.

Capita spesso infatti, che ad esempio si trovi un’offerta particolarmente conveniente per il viaggio in traghetto, ma si debba ancora perfezionare la prenotazione di un hotel, casa vacanza o altra struttura ricettiva.

Ecco allora che con Sardinia Ferries si hanno adesso 48 ore di tempo , due giorni, per vedere se si riesce a far combaciare il tutto.

Time to think:

La novità è infatti l’opzione “Time to think” che costa 5 euro, ma garantisce il rimborso del biglietto entro le 48 ore successive alla conferma della prenotazione. Si può insomma cambiare idea.

In caso vogliate rinunciare al viaggio in traghetto, verrete rimborsati dell’intero importo del biglietto tranne, ovviamente, i 5 euro dell’opzione “Time to think”.

Passate invece le 48 ore dalla prenotazione del viaggio in traghetto, essa diventerà automaticamente e definitivamente confermata.

