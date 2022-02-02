Pesca dei ricci di mare in Sardegna prorogata di 3 mesi, fino al 15 aprile 2022

Pesca dei ricci di mare in Sardegna prorogata fino al 15 aprile 2022: avevamo applaudito alla decisione delle Regione Sardegna di una moratoria di 3 anni sulla pesca dei ricci di mare, con i pescatori indennizzati, ristorati e occupati in attività di controllo e salvaguardia.

Tra il dire e il fare c’è però spesso di mezzo il mare, con il risultato che l’incertezza sulle effettive misure a sostegno dei pescatori ha portato questi ultimi a scendere in piazza per rivendicare il diritto al lavoro e a dar da mangiare alle famiglie.

Ricordo ad esempio le barche portate davanti al palazzo della Regione Sardegna, in via Roma a Cagliari, la mattina del 24 gennaio scorso. Queste le preoccupazioni che furono espresse dalle associazioni di categoria:

Chiudere l’attività di pesca senza aver ancora chiarito le modalità di attuazione attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 48 della L.R. 22 Novembre 2021, n. 17, e senza aver ancora peraltro attivato tale misura, rischia di togliere l’unica fonte di sostentamento a oltre 200 operatori tra pescatori professionali autorizzati e addetti all’ausilio e al soccorso imbarcati generando forte inquietudine in tutta la categoria

Il risultato? Si potranno quindi pescare i ricci di mare fino al 30 aprile 2022 , altri 3 mesi. Allo stesso tempo il blocco totale della pesca dei ricci di mare viene portato spostato in avanti fino al 30 aprile 2025.

Così spiega la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda:

Il confronto con le associazioni in commissione è stato costruttivo e ha fatto emergere tutto ciò che è stato detto in quest’Aula: si mantiene la ricerca, si combatte l’abusivismo e si cerca di rigenerare la specie.

Nel contempo:

Allungare la stagione e dare alle famiglie la possibilità di non interrompere la loro fonte di sussistenza credo sia stato un atto di grande responsabilità da parte di questo Consiglio.

Con buona pace degli esausti ricci di mare, sperando che il prossimo anno le nuove misure siano tutte operative e non si debbano concedere altre proroghe.

