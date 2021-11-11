Cagliari tra i 20 capoluoghi capoluoghi italiani più green: nuovo balzo in avanti della città di Cagliari nella classifica di “Ecosistema Urbano 2021“, il report annuale stilato da “Legambiente” in collaborazione con “Ambiente Italia” e “Il Sole 24“, che stima quali siano i capoluoghi d’Italia con le migliori performance green. Bene, Cagliari passa dal 32° al 16° posto, su 105 totali. Non sarà per nulla che la città di Cagliari viene sempre più apprezzata anche dai turisti internazionali.

E se vi state chiedendo come queste classifiche vengano realizzate, dovete sapere che per stilare la graduatoria vengono verificati i dati di ben 18 parametri raggruppati in 5 macro-aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Per la precisione la mobilità rappresenta il 25% del panel, seguita da aria e rifiuti (20%), acqua e ambiente urbano (15%) ed energia (5%).

Se Cagliari si piazza al 16° posto e ottiene un punteggio di 63.97%, non brillano particolarmente gli altri capoluoghi sardi: Oristano è al 33° posto (quindi sempre nella prima metà della classifica, con un punteggio di 59,05), Sassari al 59° (punteggio di 52,58) e Nuoro al 79° (punteggio di 44,77).

A permettere il vistoso miglioramento della città di Cagliari sono state 3 macro aree: trasporti pubblici, raccolta dei rifiuti e interventi sul verde pubblico.

Trasporto pubblico locale tra i migliori d’Italia:

Per quanto riguarda l’offerta di trasporto pubblico, Cagliari si piazza seconda, solo dopo Trieste. I cagliaritani inoltre prendono spesso i mezzi pubblici, tanto che i passeggeri effettuano una media di 147 viaggi all’anno. Adesso si punta alla trasformazione complessiva della flotta in full electric entro il 2030. Nell’occasione sono stati presentati anche 2 dei 5 nuovi autobus full hibryd Ctm appena arrivati a Cagliari (e sono in arrivo altri 7 bus 100% elettrici da 6 metri).

Un aspetto che riguarderà anche il trasporto privato, grazie a 140 nuove colonnine per la ricarica elettrica che saranno installate dalla società Enel X.

Cagliari una città sempre più verde:

Il verde fruibile è poi di 56,2 metri quadri per abitante. Una cifra in continua salita, pensate che dal 1998 ad oggi, i metri quadri di verde a Cagliari sono passati da 800mila a 2 milioni e 100mila, grazie a 11 parchi pubblici e tante aree verdi. Il Comune sta inoltre portando avanti una costante azione di piantumazione di circa 2/3mila alberi all’anno.

Il nuovo parco Nervi a Cagliari

Il boom della raccolta differenziata:

Cagliari è partita in ritardo, ma adesso i risultati cominciano ad essere lusinghieri. Negli ultimi due anni e mezzo la raccolta differenziata è passata da una percentuale prossima al 30% per passare al 63% nel 2019, al 69% nel 2020 e sopra il 70% nel 2021. Cifra in ulteriore salita grazie all’introduzione del sistema della tariffazione puntuale.

Felice il sindaco Truzzu:

Soddisfatti, ma non un punto di arrivo. Piuttosto buone basi su cui lavorare per migliorare complessivamente la città per renderla sempre più a misura d’uomo e sempre più vivibile per i concittadini e per chi viene a visitarla.

E ancora:

Siamo continuando a lavorare. E con le nuove risorse (10 milioni di euro) del PNRR per il verde pubblico con tanti nuovi alberi saranno migliorati il verde pubblico in città, gli spazi a disposizione dei più giovani con interventi sulle scuole per rendere le aree cortilizie fruibili 365 giorni all’anno.

Ecosistema Urbano 2021, classifiche complete:

