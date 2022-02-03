Architettura vegetale e riciclo a Sant’Antioco: tunnel luminoso di Natale diventa Cattedrale verde!

Architettura vegetale e riciclo, un esempio a Sant’Antioco: siamo da troppi anni abituati allo spreco e all’incuria, al consumismo sfrenato che fa, disfa e butta in un batter di ciglio. Per questo abbiamo deciso di rilanciare la notizia che arriva da Sant’Antioco, perché qualcosa finalmente sta cambiando, nel sentire comune della società e, conseguentemente, in chi ci amministra.

E allora ecco che il tunnel luminoso di piazza Italia a Sant’Antioco, una delle attrazioni del Villaggio di Natale, che è stato capace di stupire per bellezza chi è stato nella città sulcitana per le festività natalizie, diventa una struttura verde.

Tre cupole di salici che non appena germoglieranno in primavera diventeranno una vera e propria cattedrale verde, nel parco giardino sul lungomare Silvio Olla, proprio di fronte alla laguna.

Un’architettura vegetale moderna e funzionale che dalla primavera prenderà forma, regalando nuovi spazi ombreggiati e freschi alla popolazione e ai turisti. Spazi che potranno essere utilizzati anche per ulteriori scopi ricreativi.

Insomma, un esempio di sostenibilità e di riciclo, una nuova attrattiva per il parco del Lungomare dopo avere allietato le serate natalizie di antiochensi e ospiti. E nei prossimi giorni si completerà l’impianto di irrigazione dedicato, così che anche il prato riprenda forma.

L’appuntamento è quindi per la primavera 2022 a Sant’Antioco. Fateci sapere cosa ne pensate!

Copyright: foto dalla pagina Facebook del comune di Sant’Antioco.