Wizz Air, voli in offerta per la Sardegna a 4,99 euro: riguarda anche la Sardegna l’offerta in corso di Wizz Air che propone tanti biglietti in vendita a soli 4,99 euro per la sola giornata di oggi (24 gennaio 2022, dalle ore 00:00 alle 23:59), per una serie di voli operati su collegamenti e destinazioni nazionali in partenza prima del 28 febbraio 2022.

Noi abbiamo controllato e trovato i tagliandi a 4,99 euro su almeno 3 rotte:

Cagliari – Venezia Marco Polo e vice versa (per esempio a marzo 2022)

e vice versa (per esempio a marzo 2022) Cagliari – Milano Malpensa e vice versa (per esempio a marzo 2022)

e vice versa (per esempio a marzo 2022) Olbia – Milano Malpensa e vice versa (per esempio a giugno e settembre 2022)

Ricordiamo che WizzAir collega Olbia anche a Bari, Bologna, Napoli, Roma Ciampino, Venezia Marco Polo, Venezia Treviso, Verona. Solo rotte internazionali invece su Alghero.

Condizioni:

La promozione si applica a voli selezionati ed è soggetta a disponibilità, significa che i biglietti messi a disposizione potrebbero finire in ogni momento. Il prezzo è da intendersi per un volo di sola andata, costi amministrativi inclusi.

Nel prezzo del biglietto è incluso anche un bagaglio a mano (dimensioni massime 40x30x20 cm). Per chiarezza ricordiamo che il bagaglio trolley e il bagaglio da stiva sono invece soggetti a un supplemento.

Per maggiori info e dettagli:

Noi vi consigliamo di verificare le offerte per tutte le rotte e i periodi di viaggio di vostro interesse direttamente sul sito di Wizz Air.

