Volo Alghero–Dublino con Ryanair torna dal 27 marzo 2022: c’è un gradito e apprezzato ritorno nella programmazione di Ryanair per l’estate 2022. E’ stato infatti annunciato il ritorno del collegamento Alghero–Dublino, che avvicinerà ulteriormente la Sardegna all’Irlanda.

Una rotta importante sia per il turismo, vista la rampante economia dell’isola verde, sia per i tanti sardi che lì hanno trovato lavoro e potranno così tornare più facilmente a casa.

Volo Alghero-Dublino, frequenze e orari di partenza:

La rotta Alghero–Dublino verrà operata da Ryanair dal 27 marzo al 27 ottobre 2022, con frequenza bisettimanale: il giovedì e la domenica.

Quanto agli orari di partenza del volo, il decollo da Alghero è previsto alle ore 11,50 sia il giovedì che la domenica. Dall’Irlanda i voli partiranno invece alle ore 7,15 del mattino il giovedì e alle ore 7,20, sempre in mattinata, alla domenica.

Così spiega Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia:

Siamo lieti di aggiungere questa nuova rotta per Dublino come parte dell’operativo estivo sull’Italia, offrendo ai nostri clienti un’altra fantastica destinazione europea e ampliando la scelta per le tanto attese vacanze estive. Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair ora guarda avanti verso l’estate 2022 e l’aggiunta alla propria flotta di 65 nuovi aerei B737-8200 ‘Gamechanger’, che offrono il 4% di posti in più, 16 % in meno di consumo di carburante e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo la programmazione di Ryanair la più entusiasmante ed ecologica fino ad oggi .

