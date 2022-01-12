Cagliari, ecco 2 nuovi voli per la Francia con Volotea: continua l’impegno di Volotea sui cieli della Sardegna, l’ultima novità ci viene oggi comunicata dall’aeroporto di Cagliari e prevede due nuovi collegamenti tra Sardegna e Francia a cura della compagnia aerea low cost spagnola. Cagliari e il sud della Sardegna verranno così collegati a Nizza (nel sud della Francia) e Lille (nel nord est del Paese transalpino, vicino al confine con il Belgio).

Diventano così ben 21 le destinazioni raggiungibili da Cagliari a bordo della flotta di Volotea, che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee.

Frequenze e dettagli delle nuove rotte:

Ma andiamo con ordine:

Il volo Cagliari – Nizza sarà operato da Volotea a partire dal 30 maggio 2022, con frequenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì, per un’offerta di oltre 10mila posti.

sarà operato da a partire dal 30 maggio 2022, con frequenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì, per un’offerta di oltre 10mila posti. Il volo Cagliari – Lilla verrà operato sempre da Volotea , ma a partire dal 2 giugno 2022, con un volo la settimana, ogni giovedì, per un totale di circa 4.400 posti messi in vendita.

L’impegno di Volotea in Sardegna:

Dal 2012, data del suo debutto presso il capoluogo isolano, Volotea ha trasportato a Cagliari più di 1,69 milioni di passeggeri, pari a un totale di oltre 13.000 voli e un’offerta complessiva di 1,95 milioni di posti in vendita. Da allora Volotea, non solo si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale, ma ha aperto tre basi operative nei 3 aeroporti isolani: Cagliari, Alghero e Olbia.

Così spiega Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea:

A partire dal prossimo giugno sarà ancora più facile decollare da Cagliari e raggiungere la Francia grazie alle nuove rotte lanciate da Volotea: i passeggeri della Sardegna, infatti, avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta delle meraviglie d’oltralpe. Inoltre, grazie alle nuove rotte, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Cagliari e visitare le bellezze della Regione, sostenendo e rafforzando così l’economia locale.

Per maggiori info, dettagli e prenotazioni:

Per maggiori dettagli sugli orari di partenza dei voli, sulle tariffe e sulle regole per i bagagli a mano e in stiva, oltre che sulla modificabilità del biglietto, vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale di Volotea.

