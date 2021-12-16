Notte Bianca Ittiri 2021: si svolgerà sabato 18 dicembre 2021 a Ittiri, l’importante borgo del Coros, non lontano da Sassari, la Notte Bianca organizzata dalla Consulta giovanile assieme al Comune e a tante associazioni locali e che prevede proposte culinarie, musica live itinerante e tanto divertimento per i più grandi. I bambini invece potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale, circondato dai suoi amici elfi.

Programma Notte Bianca Ittiri 2021:

Sabato, 18 dicembre 2021:

dalle ore 16,30 alla mezzanotte: Degustazioni varie a cura delle diverse associazioni Incontro con Babbo Natale e i suoi elfi Intrattenimento musicale con la Vagabond (musica dance, jazz, funky) Gruppo tradizionale itinerante con organetti, voci e chitarre Coro di Ittiri



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Partecipano la Protezione Civile Ittiri, Gli Amici di Giozzi, Associazione ippica Ittirese, Associazione IL Sorriso, ASSORAIDER Sez. di Ittiri, ASD Ittiri Sprint, Gruppo Folk San Pietro ittiri, Mela Bacata Onlus, Ittirriolos Motoclub, Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu, Associazione Anima e Coros, Odv Prendas de Ittiri e NOE & JOY – Msp Ittiri. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli, ma vi ricordiamo anche che troverete tante info sia sulla pagina Facebook del Comune che su quella della consulta giovanile di Ittiri.

Dove si trova Ittiri:

Arrivare a Ittiri è facile, basta prendere la strada provinciale 15 da Sassari o la SS131 dalle altre destinazioni, uscendo all’altezza di Thiesi e percorrendo la SS131bis. Piuttosto controllate adesso se lungo strada sono previste postazioni autovelox della Polizia stradale.

