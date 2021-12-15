Il Natale arriva in città a Carbonia: Ecco il programma completo dal 18 al 24 dicembre 2021

Il Natale arriva in città a Carbonia 2021: dopo aver visto il programma degli eventi di Natale a Iglesias e Sant’Antioco, dopo avervi raccontato del villaggio di Babbo Natale a Tratalias, oggi rimaniamo nel Sulcis Iglesiente e vi parliamo de “Il Natale arriva in città“, il cartellone degli eventi natalizi a Carbonia e nelle sue frazioni di Bacu Abis, Barbusi e Cortoghiana, dal 18 al 24 dicembre 2021!

In programma mercatini di Natale, grandi parate con le mascotte della Disney, animazione per i più piccoli, concerti, musica e divertimento.

Programma Eventi Natale Carbonia 2021:

Dal 18 al 24 dicembre 2021:

Piazza Roma: Casette in legno natalizie con i produttori sardi; Animazione con Babbi Natale, slitta ed elfi nel centro città (a cura di associazione culturale le simpatiche canaglie); Mascotte, trucca bimbi, artisti di strada e tanta musica natalizia; Giochi gonfiabili e giostrine; Parata di Babbo Natale con slitta elettrica.



Sabato, 18 dicembre 2021:

dalle ore 15,00 – Apertura manifestazione e compleanno di Carbonia con la parata delle mascotte originarie della Disney e i cartoons più famosi che sfileranno per il centro città al passo di musica. Durante la parata verranno distribuite caramelle ai piu’ piccoli all’interno di manufatti in terra cotta

Lunedì, 20 dicembre 2021:

ore 18,00 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Barbusi – Concerto di Natale con Maria Giovanna Cherchi

Mercoledì, 22 dicembre 2021:

ore 18,00 – Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cortoghiana – Concerto di Natale con Maria Luisa Congiu

Giovedì, 23 dicembre 2021:

ore 18,00 – Chiesa di Santa Barbara a Bacu Abis – Concerto di Natale con Laura Spanu, Roberto Tangianu, Peppino bande e Carlo Crisponi

