Il Natale arriva in città a Carbonia: Ecco il programma completo dal 18 al 24 dicembre 2021
Il Natale arriva in città a Carbonia 2021: dopo aver visto il programma degli eventi di Natale a Iglesias e Sant’Antioco, dopo avervi raccontato del villaggio di Babbo Natale a Tratalias, oggi rimaniamo nel Sulcis Iglesiente e vi parliamo de “Il Natale arriva in città“, il cartellone degli eventi natalizi a Carbonia e nelle sue frazioni di Bacu Abis, Barbusi e Cortoghiana, dal 18 al 24 dicembre 2021!
In programma mercatini di Natale, grandi parate con le mascotte della Disney, animazione per i più piccoli, concerti, musica e divertimento.
Programma Eventi Natale Carbonia 2021:
Dal 18 al 24 dicembre 2021:
- Piazza Roma:
- Casette in legno natalizie con i produttori sardi;
- Animazione con Babbi Natale, slitta ed elfi nel centro città (a cura di associazione culturale le simpatiche canaglie);
- Mascotte, trucca bimbi, artisti di strada e tanta musica natalizia;
- Giochi gonfiabili e giostrine;
- Parata di Babbo Natale con slitta elettrica.
Sabato, 18 dicembre 2021:
- dalle ore 15,00 – Apertura manifestazione e compleanno di Carbonia con la parata delle mascotte originarie della Disney e i cartoons più famosi che sfileranno per il centro città al passo di musica. Durante la parata verranno distribuite caramelle ai piu’ piccoli all’interno di manufatti in terra cotta
- Al termine – Piazza Roma – Musical Show Magic Cartoon
Lunedì, 20 dicembre 2021:
- ore 18,00 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Barbusi – Concerto di Natale con Maria Giovanna Cherchi
Mercoledì, 22 dicembre 2021:
- ore 18,00 – Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cortoghiana – Concerto di Natale con Maria Luisa Congiu
Giovedì, 23 dicembre 2021:
- ore 18,00 – Chiesa di Santa Barbara a Bacu Abis – Concerto di Natale con Laura Spanu, Roberto Tangianu, Peppino bande e Carlo Crisponi
Per maggiori info e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dal “Consorzio Fieristico Sulcitano” e ad esso vi consigliamo di rivolgervi per avere maggiori dettagli, questa è invece la pagina Facebook ufficiale della manifestazione.
Dove si trova e come arrivare a Carbonia:
