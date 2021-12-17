Weekend 17, 18, 19 dicembre 2021 in Sardegna: Ecco sagre, eventi e mercatini di Natale da non perdere!
Eventi del 17, 18, 19 dicembre 2021 in Sardegna: come ogni venerdì andiamo a scoprire i principali eventi del fine settimana del 17, 18, 19 dicembre 2021 in Sardegna. Il calendario di questo periodo è affollato, come ovvio, di eventi e mercatini di Natale, per la gioia di adulti e piccini. Non mancano però neanche sagre e notti bianche, spesso associate agli eventi natalizi.
Ricordatevi che noi vi consigliamo di visitare sempre i link fonte prima di partire (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo di eventi), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. Specie in questi giorni in cui i contagi di Covid stanno riprendendo a salire infatti, potrebbero esserci improvvise restrizioni o annullamenti repentini di eventi.
Discorso simile anche per gli eventi di Capodanno in Sardegna, per i quali mancano ancora due settimane, ma che diventano a rischio dopo gli annullamenti dei concerti inizialmente previsti in molte città italiane per l’ultimo dell’anno.
Tutti gli eventi in Sardegna:
- Eventi nel Nord Sardegna (tutta la Provincia di Sassari e la Gallura);
- Eventi nel Centro Sardegna (Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano);
- Eventi nel Sud Sardegna (Cagliari e Sud Sardegna dal Medio Campidano al Sulcis)
Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.