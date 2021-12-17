Eventi del 17, 18, 19 dicembre 2021 in Sardegna: come ogni venerdì andiamo a scoprire i principali eventi del fine settimana del 17, 18, 19 dicembre 2021 in Sardegna. Il calendario di questo periodo è affollato, come ovvio, di eventi e mercatini di Natale, per la gioia di adulti e piccini. Non mancano però neanche sagre e notti bianche, spesso associate agli eventi natalizi.

Ricordatevi che noi vi consigliamo di visitare sempre i link fonte prima di partire (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo di eventi), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. Specie in questi giorni in cui i contagi di Covid stanno riprendendo a salire infatti, potrebbero esserci improvvise restrizioni o annullamenti repentini di eventi.

Discorso simile anche per gli eventi di Capodanno in Sardegna, per i quali mancano ancora due settimane, ma che diventano a rischio dopo gli annullamenti dei concerti inizialmente previsti in molte città italiane per l’ultimo dell’anno.

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Eventi del weekend diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – Eventi e mercatini di Natale in Sardegna – in corso, fino al 6 gennaio 2022: