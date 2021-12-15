Date e orari di apertura del Villaggio di Babbo Natale realizzato dall’associazione culturale Sturmtruppen. Ecco cosa c’è e cosa si può fare. Ingresso gratuito!

Il Villaggio di Babbo Natale a Tratalias: anche per quest’anno “Il Villaggio di Babbo Natale” organizzato dall’ associazione Sturmtruppen è stato confermato nello storico borgo medievale di Tratalias, con apertura nelle giornate dell’ 1, 8, 15 e 22 dicembre 2024 .

Siamo alla quarta edizione e l’ingresso è gratuito, anzi rigorosamente gratuito, come tengono a precisare gli organizzatori.

Gli elfi vi guideranno attraverso le casette e alle stanze fino all’incontro con Babbo Natale, con il quale i bambini potranno passare qualche minuto. Sarà presente anche una cassetta delle lettere per imbucare la letterina a Babbo Natale.

Ma cosa tutto ci sarà nel villaggio di Babbo Natale?

All’interno del villaggio – tra luci, addobbi e musiche natalizie – puoi trovare:

la casa di Babbo Natale , dove il simpatico vecchietto abita tutto l’anno e dove incontra i bambini;

la camera da letto, dove Babbo Natale riposa dopo aver lavorato tutto il giorno;

l'ufficio postale, dove i bambini possono spedire le letterine;

la stanza dei giochi dove divertirsi insieme a tanti altri bambini;

la stanza della merenda dove gli elfi preparano tante golosità per voi;

la slitta con cui Babbo Natale porta i doni a tutti i bambini;

il forno del pane;

; …tante altre sorprese!

sì . Tra le altre cose potranno spedire la lettera dall’ufficio postale o, se non l’avessero preparata a casa, scriverla in loco.

Programma Villaggio di Babbo Natale, Tratalias:

Giorni e orari di apertura:

1, 8, 15 e 22 dicembre 2024:

Mattino : dalle ore 09:30 alle 12:30

: dalle ore 09:30 alle 12:30 Pomeriggio: dalle ore 15:30 alle 18:30

E’ prevista anche l’apertura per altre tre mattine, che saranno dedicate alla visita delle scolaresche che ne faranno richiesta.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info vi consigliamo di visitare la pagina Facebook degli organizzatori e quella del Comune di Tratalias che patrocina l’evento. Per le scuole sono state studiate delle date apposite, consultate gli organizzatori.

Come si arriva al borgo medievale di Tratalias?

