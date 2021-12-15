Sas Carrelas de su Bambineddu a Oliena, ecco il programma di sabato 18 dicembre 2021!

Sas Carrelas de su Bambineddu a Oliena: si svolgerà sabato prossimo a Oliena, il 18 dicembre 2021, l’evento natalizio “Sas Carrelas de su Bambineddu“, con il presepe vivente, gli antichi mestieri e sapori del noto paese barbaricino. Si cominciare dalle ore 16,30 presso il rione Santa Croce.

Artigiani, massaie contadini e viandanti animeranno il borgo, contribuendo a ricreare una suggestiva atmosfera natalizia nell’attesa dell’Avvento. In programma canti corali e a tenore, buon cibo e coppie provenienti da vari paesi della Barbagia con i loro abiti tradizionali.

Scopriamo subito il programma completo, per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass e mascherina nei luoghi al chiuso, mascherina all’aperto qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale.

Programma Sas Carrelas de su Bambineddu, Oliena:

Sabato, 18 dicembre 2021:

ore 16,30 – La manifestazione ha inizio tra luci e addobbi di Natale, artigiani, massaie e profumi dei cibi che vi daranno il benvenuto a Oliena .

ore 18,00 – Chiesa di Santa Croce – L'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria, recitata in limba olianese

ore 19,30 – Loggiato della Chiesa di Santa Croce – La natività, cori e canti a tenore festeggiano la nascita di Gesù attorno alla mangiatoia

ore 20,00 – Loggiato della Chiesa di Santa Croce – Arrivano i Re Magi, i pastori e viandanti per portare i propri doni a Su Bambineddu

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è ideato e organizzato da Pro Loco Oliena – Centro Commerciale Naturale – Oliena – Presidio Turistico Oliena Galaveras con il contributo del Comune di Oliena e la partecipazione di Tenore Populu Sardu Oliena , Coro Ortobene Fantafolk e Maria Luisa Congiu Pagina Ufficiale. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info, ricordo che potete contattare il Presidio Turistico allo 0784 28 60 78 e la Pro Loco allo 333 437 28 14 (email galaveras.oliena@gmail.com).

Come si arriva a Oliena?

Ecco la cartina interattiva di Google Maps, inserite il vostro punto di partenza e vi sarà mostrato il percorso più semplice e veloce per arrivare a Oliena, con una stima abbastanza realistica dei tempi di percorrenza. Vi consigliamo anche di controllare se, lungo strada, sono previste postazioni autovelox della Polizia Stradale.

